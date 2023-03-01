小米發布300W手機快充技術 魔改充電架構後 5分鐘可充100%
撰文：中關村在線
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2023 年 3 月 1 日消息，昨日小米發布 300W 手機秒充技術。
在 300W 有線充電模式下，為 Redmi Note 12 探索版魔改的 4100mAh 電池充電僅需 5 分鐘。需要注意的是，這套「魔改」涉及充電器端、手機端充電架構以及電池端全部結構，暫時沒有量產。
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從小米官方給出的實測數據來看，其峰值功率可以達到 290W，而且 280 瓦以上功率可以維持 2 分鐘並將手機充至 50％。
據了解，小米 300W 手機秒充技術採用全鏈路自研，晶片最高轉換效率高達 98%。相比常規 4:2 電荷泵方案，解決了充電輸入通路中的大電流發熱問題，從源頭降低充電溫升。
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