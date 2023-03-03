OpenAI允許開發者整合ChatGPT到其app中　比現有GPT-3.5更快更抵

OpenAI是ChatGPT和DALL-E 2背後的公司，今天（3月3日）宣佈了幾個重大變化。首先，它為ChatGPT和Whisper語音轉錄模型推出了開發者API。它還改變了其服務條款，讓開發者選擇不使用他們的數據進行改進，同時增加了30天的數據保留政策。



新的ChatGPT API將使用與流行的聊天工具相同的人工智能模型（gpt-3.5-turbo），允許開發者在他們的應用程序中添加沒有變化或有味道的ChatGPT版本。

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Snap的「My AI」是一個早期的例子，還有在線學習工具Quizlet是一個新的虛擬導師功能，以及流行在購物應用，即將推出的Ask Instacart工具。然而，該API不會侷限於模仿ChatGPT的特定品牌機器人；它還可以為「非聊天」軟件體驗提供動力，這些軟件可以從AI大腦中受益。

ChatGPT API的價格為每1000個代幣（約750個字）0.002美元。此外，它還為那些希望使用比標準API更多代幣的開發者，提供了專用容量選項。新的開發者選項加入了面向消費者的ChatGPT Plus，這是一項在2月推出的每月20美元的服務。

同時，OpenAI的Whisper API是其在9月推出的開源Whisper語音轉文字模型的託管版本。「我們發布了一個模型，但這實際上還不足以導致整個開發者生態系統圍繞它進行建設」，OpenAI總裁和聯合創始人格雷格-布羅克曼（Greg Brockman）周二告訴TechCrunch。「Whisper API是你可以獲得開源的同一個大型模型，但我們已經優化到了極致。它要快得多，而且極其方便」。轉錄API將花費開發者每分鐘0.006美元，實現多種語言的「強大」轉錄並提供英語翻譯。

最後，OpenAI透露了根據客戶對隱私和安全問題的反饋對其開發者條款的修改。除非開發者同意，否則該公司將不再使用通過API提交的數據進行「服務改進」，以訓練其人工智能模型。此外，它還增加了30天的數據保留政策，同時「根據用戶需求」提供更嚴格的保留選項（可能是指有相應預算的高使用量公司）。最後，它正在簡化其圍繞數據所有權的條款，澄清用戶擁有模型的輸入和輸出。

該公司還將用一個主要是自動化的系統取代其對開發者的啟動前審查過程。OpenAI通過指出「絕大多數應用程序在審查過程中被批准」來證明這一變化的合理性，並聲稱其監測已經「大大改善」。「我們最大的焦點之一是弄清楚，我們如何對開發者變得超級友好？」布羅克曼對TechCrunch說。「我們的任務是真正建立一個平台，讓其他人能夠在上面建立業務。」

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