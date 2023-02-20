ChatGPT令人驚艷卻並非萬能　會犯下嚴重錯誤　被揭有這致命弱點

近期引起討論的ChatGPT讓許多科技廠商相當關注，甚至在人類未來的職業上也被認為可能取代多種低階基礎職業，正當一堆人擔心ChatGPT的後續發展時，蘋果（Apple）聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）則認為，「ChatGPT確實令人驚艷，但很可能會犯下一些可怕的錯誤」。



根據《businessinsider》報導，沃茲尼亞克在接受專訪時提到，ChatGPT這一款令人驚豔的AI人工智能，在一推出後馬上成為全球關注的焦點，甚至在2個多月裡，就累積超過1億用戶，然而大家都看好其發展，他卻認為，「ChatGPT令人印象深刻，對人類非常有用，但也可能因為不通曉人性，而出現可怕的錯誤」。

▼▼▼ChatGPT並非萬能▼▼▼

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沃茲尼亞克將ChatGPT潛在的危機與電動車自動駕駛人工智能相提並論，提到「人工智能目前也無法取代人類司機」：當我們在開車我們可以知道其他汽車「可能會做什麼」，是因為你了解人類。

日前研發ChatGPT的母公司OpenAI執行長就表示，ChatGPT確實存在偏見方面的缺陷，有時候會給出有偏見的回應，包括種族或性別歧視。但縱使科技業大佬提出質疑，ChatGPT受歡迎的程度已經銳不可擋，目前已經開始併入微軟Bing搜尋引擎功能，陸續也將匯入Office其他產品。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：hatGPT真的這麼神？科技業大佬「揭1弱點」沉重警告：它不懂人性，恐犯下可怕錯誤】