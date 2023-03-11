盤點正被手機取代的設備 這2種最快被取代 不是相機而是......
撰文：中關村在線
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日常生活中，有哪些設備正在被手機所取代？對此，德國一家機構受MWC委託連續兩年做了調查。
調查顯示，排名第一的是鬧鐘，排名第二的是相機。
▼▼▼哪些設備正被手機所取代？▼▼▼
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調查中，60%的人使用手機作為鬧鐘，在2022年，這一比例是56%。
54%的人完全使用手機拍照，並且沒有購買相機。在2022年，這一比例是51%。
攝影機也一樣，44%的人只使用手機錄製影片，在2022年，這一比例是37%。
被手機取代最快的，應該是固網電話和導航設備。
44%的人只使用手機打電話，在2022年，這一比例是31%。
31%的人使用智能手機代替專業導航，在2022年，這一比例是19%。
越來越多被取代的還有手電筒（30%）、收音機（23%）、手錶（19%）、售票機（18%）、電視遙控器（7%），甚至還有嬰兒監視器（4%）。
調查中，91%的人都相信，智能手機的重要性將繼續增加。 29%的人甚至認為，十年後根本不會有智能手機。然而，2%的人認為，智能手機有一天會被植入人體的晶片所取代。
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