研究發現 AirPods 可取代昂貴助聽器　Pro 甚至已可媲美基本版

根據新的研究,在一系列測試中,蘋果製造的耳機與傳統的助聽器相比,高端的 AirPods 有可能成為輕度至中度聽力損失成年人的助聽器。



這一發現可能會改變數百萬人的生活,這些人目前無法使用他們需要的助聽器,因為助聽器的費用高,或是因為戴助聽器會伴隨一點社會恥辱。

台北榮民總醫院的耳鼻喉科醫生鄭彥甫說:「這些無線耳機當然不是完美的,但對於許多無法獲得專業助聽器的患者來說,它們將是一個很好的替代方式。」

「即使這種無線耳機的功能尚不完善,他們仍能得到生活質量的提高。」

為了研究目的,21 名患有輕度至中度聽力損失的參與者接受了高級助聽器(10,000 美元)、基本助聽器(1,500 美元)、AirPods Pro 耳機(249 美元)和 AirPods 2( 129 美元)的測試。 AirPods 與 Apple iPhone 相連,後者安裝了一個名為 Live Listen 的環境噪聲放大器應用程式。

研究人員對著參與者讀簡短的句子,接著要求他們重複一遍。

在嘈雜的環境中,如果聲音不是來自聽者前方,AirPods Pro 的性能可與高級助聽器相媲美。在安靜的環境中,AirPods Pro 的表現略遜於高級助聽器,但與基本助聽器差不多。

在安靜或嘈雜的環境中,基本的 AirPods 2 表現不如助聽器好——但它們總比什麼都沒有好。在嘈雜的環境中,當聲音源在參與者面前時,兩種型號的 AirPods 都沒有幫助參與者聽得更清楚。

雖然 AirPods 2 和 AirPods Pro 都具有放大聲音的 Live Listen 技術,但只有 Pro 型號具有主動降噪功能,可以檢測並阻擋一些外部聲音。 這可能有助於解釋這兩組無線耳機之間的差異。

陽明交通大學的生物工程師賴穎暉說:「有兩個原因可以解釋這兩種情況間的差異。這可能與聲波傳播的軌跡以及與高級助聽器的先進信號處理算法有關。這一發現將有望激發工程師設計出在某些方向上更敏感的助聽器和個人聲音放大產品。」

除了專業助聽器的高昂價格外,佩戴者還擔心戴助聽器會讓他們顯老。此外,他們也需要多次拜訪健康專家以進行適配和調整。因此,在美國有多達 75% 的聽力損失者不使用這些輔助設備。

無線耳機是一種更容易取得的替代品,而且它們的數量還在增長:從 Google 到 Samsung 再到 Sony ,都有生產無線耳機,這些產品每次的更新都會有新增的功能。

研究人員認為,他們的工作實際上可以鼓勵製造商加入幫助聽力受損者的功能,以及改善音樂和 podcasts 聲音的功能。然而,重要的是引入某種監管程序,標示出那些有幫助的和沒有幫助的耳機。

賴穎暉説:「在全世界,無線耳機市場正在迅速成長。一些公司有興趣探索,設計出具有聲音放大功能的耳機的可能性。我們的研究證明這個想法是可行的。」

該研究已發表在 iScience 上。

