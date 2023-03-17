Apple/小米/華為/OPPO｜4款智能手錶大比較　各有優勢你會點揀？

作為上班黨基本是一坐坐一天，各種腰酸腿疼頸椎痛的毛病都出來了，再加上最近幾年的狀況，我周圍很多人對於健康開始逐漸重視，而一款兼具健康監測、運動輔助等功能的智能手錶也成為了眾多上班族的新裝備，但市面上的智能手錶種類繁雜，適合我們的智能手錶又該怎麼選呢？



其實啊，3000元內的智能手錶具有非常好的材質和設計，經久耐用，功能方面也更加豐富，囊括豐富的運動模式和健康監測，甚至支持智能支付等高端功能，像是華為WATCH GT 3 Pro、Apple Watch S8、小米Watch S2、OPPO Watch 3這幾款能夠很好的滿足我們的日常使用需求，在選購前也可以看看這些參數再決定~

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1）外觀

華為WATCH GT 3 Pro和小米Watch S2採用了圓錶盤設計，而Apple Watch S8與OPPO Watch 3系列則是方錶盤，其中Apple Watch S8、小米Watch S2擁有2個尺吋，這個大家根據自己喜愛進行選擇即可。

2）功能

在運動監測上四款手錶都支持多種運動模式監測，並且支持GPS和標準5ATM防水等級，洗澡游泳的時候可以不用摘下使用更便利。而在健康監測上，幾款手錶也皆支持心率監測和血氧監測等多項功能。

不過Apple Watch S8新增了全新的車禍監測功能以及溫度傳感器，其中溫度傳感器幫助預警經期的紊亂或推遲，對女性十分友好。

華為WATCH GT 3 Pro則內置了高爾夫球模式以及TruSleep 2.0睡眠監測算法，這之中的睡眠算法是基於CPC的算法演變而來的，可以說是目前市面上精準度比較高的解決方案了。

小米Watch S2除了搭載的基礎功能外，它還能夠測量身體成分，以後不用換體脂秤用這表也能測量身體的體脂率、骨骼肌等健康數據了。

OPPO Watch 3系列則擁有OSleep全場景睡眠監測，當出現睡眠異常時也能通過血氧心率以及鼾聲監測三重手段，做到更精準的健康評估，可以說是失眠小伙伴的福音了！

3）續航

續航一直是蘋果手錶被詬病的存在，只能續航18小時，相當於一天半就得充一次電，雖然Apple Watch S8新增了低功耗模式，可以將續航變為36小時，但是對比另外三款手錶還是差上一些的，像是華為WATCH GT 3 Pro最長續航為7天，小米Watch S2裡的46mm版本則可以達到12天的續航，OPPO Watch 3系列也能擁有10天輕智能的續航時長，如果不喜歡頻繁充電的朋友，蘋果的手錶就不建議大家入手了。

綜合這幾款手錶優缺點

Apple Watch S8

是目前蘋果的最新款智能手錶，適合蘋果手機的用戶，除了IP6X防塵和高抗劃傷性，在功能上還更新了低功耗以及車禍監測、女性健康監測模式，對女性更加友好，最大的問題就是在於續航了。

華為WATCH GT 3 Pro

該款手錶中的陶瓷版本被稱為「華為迄今為止最美的手錶」，顏值非常高，還配有鈦金屬錶帶等多個版本，能夠很好的滿足我們日常穿搭的多種風格，如果家裡是華為生態的話買它準沒錯。

小米Watch S2

小米一直主打性價比，雖然價格相比其他幾款更加的便宜，但是功能一點都沒少，不僅新增了2個尺吋，還內置「健康黑科技」，帶手錶就能檢測自己身體的體脂等數據，這點對於減肥運動人士來說有多重要就不再多說了。

OPPO Watch 3系列

OPPO Watch 3系列則被稱為「全智能安卓表皇」，支持LTPO全局常亮、獨立eSIM通信，首發高通驍龍W5芯片，顏值和功能都十分到位，你要是OPPO手機的用戶那麼這款手錶就非常推薦入手了。

除此之外，通常是什麼手機就購買同一品牌的智能手錶，這樣能獲得更好的使用體驗，那麼你喜歡哪款智能手錶呢？

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