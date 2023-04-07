4大參數決定手機屏幕優劣　OLED提供頂級畫面質素　1080P已足夠？

我們在選擇手機的時候，屏幕質素是很多用戶的第一訴求，屏幕作為唯一的圖像出口，手機廠商每年也在不斷迭代手機面板的質素，手機屏幕的選擇同場要看分辨率、刷新率、觸控採樣率、屏幕材質這四大參數。



▼▼四大參數決定鑑別手機屏幕質素▼▼

+ 21

1）分辨率和刷新率決定了視覺效果

目前千元機的屏幕像素基本都是1080P+60Hz，這樣的入門面板已經用了將近十年，而在1500元價位基本可以買到帶有90Hz或是120Hz高刷的屏幕，而在3000元以上的高端到旗艦機，基本配備的都是2K分辨率和120Hz、144Hz甚至更高的刷新率。

如果單看像素方面，1080P的分辨率基本夠用，2K的分辨率或多或少對手機的續航有著很高的要求，用戶已經不滿足60Hz刷新率的屏幕，120Hz的高刷屏正在逐漸解決成本問題，近幾年基本完成了中端機的普及。

所以簡單以手機售價，對應面板做一下普及：

1000-1500元：1080P+60Hz

1500-2500元：1080P+90、120Hz

2500-3000元：2K+120Hz

3000元以上：2K+144Hz或更高

2）遊戲玩家必看：觸控採樣率

採樣率對手指頭在手機屏幕上的定位更加精確，在打遊戲的時，觸摸採樣率高的手機也會更快接受到手指指令，從而在遊戲中快人一步。

手通過滑動屏幕給手機發出各種指令，屏幕採樣率越高的手機，指令精確度就越高，更不會出現斷觸的情況，一般採樣率較高的屏幕，在遊戲中的優勢就更明顯。

也就是說，觸控採樣率越高，當你遊戲時觸碰屏幕的反應就越快，你就會比其他玩家能更早的扔出技能，從而更快的在遊戲中形成操作。

一般在手機的介紹頁面，都會有觸控採樣率的參數介紹，這個數值還是越高越好。一般遊戲手機的觸控採樣率都比較高，而一些廠商號稱自己的屏幕是「電競屏」的基本也是此項數值拉的比較高，瞬時觸控採樣率一般都超過了1000Hz。

延伸閱讀：iPhone 從不用2K屏幕 卻擁有優質顯示效果 背後原因一文看清

+ 9

3）屏幕材質決定成像的質素

最後，我們說到了屏幕材質，這就和當初我們去家電市場買電視一樣，多款型號的電視擺在一起，你很容易就能對比看出哪個電視的顏色更好，質素更高。

目前手機的屏幕材質基本有TFT、LCD、AMOLED、Micro OLED。

TFT：目前用的比較少，基本遍布在百元機，耗電大、採樣率低、發色也不好，面臨淘汰

LCD：入門「高性價比」手機的主力軍，普及率高、成本低、發色一般

AMOLED：OLED發展而來，對比度高、發色好、省電、刷新率等數值拉的高

Micro OLED：高色域、響應速度快，但成本較高，普遍很貴

隨意屏幕材質由次到優，以上屏幕材質的選擇基本對應了手機的售價，一般2000元內的入門到中端機型都是LCD屏幕，而旗艦機型AMOLED基本是標配，而Micro OLED就是頂級的屏幕天花板了。

打個比方，iPhone 12-14全系列採用的OLED屏幕，而此前的iPhone 11所採用的是LCD屏幕，如果你身邊有朋友恰好正在用這幾款，你可以看看這兩者的差別。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】