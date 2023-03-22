日本作家靠AI製作出少女寫真集出售　用文字產生圖片　月入過萬元

日本作家DaiGo使用AI工具成功製作出一本寫真集，並且每天能夠獲得7000日元（約港幣414元）的版稅收入。



DaiGo表示，使用AI寫作極大地提高了效率，原本需要幾周的出版時間，現在只需要7個小時。

+ 12

其中，ChatGPT是他所使用的AI工具之一，該工具在45分鐘內就能寫出9000字的文本，相當於總字數的一半。雖然文章有些生硬，但與其他人工智能工具相比，它的寫作能力已經相當優秀了。

與傳統寫真集不同，AI寫真集只需要文字描述就能生成圖片，省去了高昂的人工拍攝成本。隨着工資普遍下降，越來越多的人開始使用AI編寫出版物來補貼家用。此外，最近一段時間，AI繪圖越來越受到關注，其中來自Chilloutmix的模型是最受歡迎的之一。這個模型在C站社區（Civitai）中最火爆，符合亞洲地區的審美，並受到全球用戶的歡迎。

延伸閲讀：AI 聊天機械人ChatGPT 打Code、寫情書輕而易舉 比Siri更強大？

+ 26

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】