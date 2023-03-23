Bill Gates盛讚GPT 宣布AI時代來了：數十年來最具革命性的技術
撰文：中關村在線
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據報導，微軟公司聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）在一篇博文中再次盛讚OpenAI的GPT-3人工智能模型，並將其視為自1980年現代圖形桌面環境(GUI)以來最具革命性的技術進步。
蓋茨認為GPT-3是AI時代已開啟，與1980年代圖形用戶界面(GUI)相似，GPT-3可以生成幾乎可用的計算機代碼，將改變人們工作、學習以及彼此交流的方式。
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GPT-3是OpenAI開發的自然語言處理模型，它可以用少量的輸入內容，生成出與輸入內容相似的文章或對話。它已經被廣泛應用於聊天機器人、文本自動摘要、文本分類和問答系統等領域。
儘管GPT-3在技術上有很多局限性和挑戰，但它的出現已經推動了自然語言處理和人工智能領域的發展，成為未來人工智能發展的方向之一。
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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】
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ChatGPT 的主要功能是甚麼？
ChatGPT 可以進行對話、回答問題、生成文章、翻譯和摘要等多種自然語言處理任務，並且可以根據上下文和用戶輸入自動調整其回答的內容。
ChatGPT 有使用地區限制嗎？
目前 OpenAI 旗下所有人工智能服務，包括 ChatGPT 皆未開放在以下國家地區正式使用：中國、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉、白羅斯