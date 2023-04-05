平板電腦周邊商品盤點　保護套是基本　鍵盤滑鼠提供強大生產力

平板電腦已經成為我們在家裡聊天追劇的神器，在公司，很多平板產品也成了生產力工具。但平板電腦買到手了顯然不能裸奔，必須有一系列周邊跟上。



最低消費：保護套+貼膜

平板電腦的貼膜是個大工程。相比之下因為手機屏幕比較小，相對來說好帖，平板電腦貼膜，如果在家裡，最好是在浴室裡先放一會水，讓空氣濕度變大、浮塵都沒有了之後再貼，成功率會高很多，否則就要找專門貼膜的環境了。

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保護套是另外一個必需品。現在保護套還普遍能當作支架使用。現在有不少平板產品，還支持觸控筆，這個產品大家不要輕視，因為很多老人指紋磨平皮膚乾燥，這種觸控筆要遠比手指觸控靈敏得多，是強烈建議給老人使用的。

生產力工具必備：鍵盤鼠標

對於不少平板產品，無論是微軟（Microsoft）的Surface還是蘋果的iPad Pro，它們強大的性能和完善的生態，完全可以當作一個手提電腦使用，因此作為生產力工具，就需要其它的周邊，比如鍵鼠。

這些鍵鼠和平板的鏈接也簡單，藍牙即可。但關鍵是選擇哪種。如果是固定的辦公，那麼我建議選擇專業性強的，比如機械鍵盤和更精準的鼠標。如果需要跑來跑去，這種鍵盤就必然增加重量，和外殼一體式的更便攜，但手感普遍比較差。

現在很多平板上都帶TypeC接口，有些還支持擴展塢，作為生產力工具使用的時候，通過擴展塢來擴展接口、讀卡器這些也是非常有必要的。

懶人必備支架

很多人都有手裡拿著平板看劇、睡著砸臉上的經歷，非常的疼。但現在不一樣了，現在有了懶人支架，專門給床頭追劇的人預備的。

這種支架其實看起來和顯示器支架差不多，有兩種形式，一種是放床頭櫃上，一種則是落地式，並且價格普遍不貴，只要幾十元即可。結合充電器使用，很多人我相信可以在床上看一天一宿的劇！

平板電腦的擴展性實話實說比手提電腦要差不少，但如果真要作為生產力工具使用，也不是不能用。但平板的優點也很多，尤其現在高配的產品和主流的輕薄本比性能不差，非常適合任務比較輕的人群。

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