小米平板6外觀曝光　配Snapdragon 8+ Gen1處理器及AMOLED面板

小米平板5系列已經推出兩年，據悉小米正在推出全新的小米平板6系列。



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小米平板6代號為「pipa」（琵琶），處理器升級到了驍龍870，性能更加出色。而小米平板6 Pro代號為「liuqin」（柳琴），型號為M81，配備了驍龍8+ Gen1處理器，擁有2880x1880分辨率的顯示屏，刷新率為120Hz，採用AMOLED面板和四揚聲器，音質效果更佳。

據透露，小米平板6系列的真機外觀已經被曝光。除了小米平板6之外，小米還在準備推出多款新品，包括小米13 Ultra和小米手環8等。

小米平板6系列的推出將為消費者帶來更加出色的使用體驗，不僅擁有更強的處理性能，而且具備更高的屏幕分辨率和刷新率，音質方面也有了大幅度提升。此外，小米公司還將推出多款新品，為用戶提供更多的選擇。

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