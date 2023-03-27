Apple自動駕駛汽車公開交通事故數據　2個月碰撞率竟達到這數字

蘋果正在加州推進自動駕駛汽車項目，據最新公開數據顯示，蘋果目前擁有67輛自動駕駛汽車，測試司機數量從上次的196人增加到201人。



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據悉，自上個月以來，蘋果自動駕駛汽車項目發生了一起輕微交通事故，但與其他自動駕駛測試項目相比，蘋果的事故率明顯更低。目前，蘋果的總事故數量僅為16次，而Google的Waymo為227起，通用Cruise為203起。不過，需要指出的是，測試車輛方面，蘋果遠遠少於這兩個競爭對手，測試司機人數和測試車輛數量都少於Waymo和Cruise。

值得一提的是，蘋果並非唯一一個在自動駕駛領域進行測試的公司。除了Google和通用之外，還有許多其他公司也在積極投入該領域的研發，如Tesla、Uber、百度等。自動駕駛技術的快速發展帶來了許多機遇，但也帶來了一些挑戰和安全風險。儘管自動駕駛汽車已經在公共道路上進行了測試，但在未來的幾年裏，其可靠性和安全性仍將是一個關鍵問題，需要不斷加強研究和測試。

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