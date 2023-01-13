Hyundai電動車擁有橫著走的蟹行模式　e-Corner技術令泊車更方便

在CES 2018上首次亮相五年後，現代汽車的e-Corner技術更接近於現實。繼最近在2021年CES上亮相後，該系統在上周的展會上展出。



而這一次，該汽車製造商的Mobis部門沒有建造一個專門的原型來展示這項技術，而是將e-Corner整合到Ioniq 5電動車中。

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正如你從現代汽車分享的視頻中看到的（通過Autoblog），該模塊，很像悍馬電動車的 「CrabWalk」功能，允許汽車的車輪以它們在傳統懸掛系統中無法實現的方式轉動。因此，這使你能夠完成其他車輛無法完成的動作。

例如，平行停車，就像將車輪轉動90度並水平駕駛汽車一樣簡單。不太實用但同樣酷的是，e-Corner還能使汽車在對角線上移動並就地旋轉。甚至有可能完成一個轉軸轉彎。

在e-Corner模塊開始出現在生產車輛上之前，可能還需要幾年時間。2021年，現代摩比斯表示，它計劃在2025年開始推廣這項技術。也就是說，看到其他汽車製造商將該技術納入他們的汽車並不令人驚訝，因為該部門為其他公司生產零件，而不僅僅是現代汽車。

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