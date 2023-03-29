卡巴斯基曝「拼多多」App竊用戶資料：惡意代碼可破壞手機系統

拼多多的病毒式營銷讓很多人反感，現在這熱門軟件又曝出了新的問題。



Bloomberg報道稱卡巴斯基（Kaspersky）發現拼多多的app中包含惡意代碼，會破壞攻擊用戶手機系統。

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據莫斯科卡巴斯基實驗室的研究人員證實，拼多多的安裝程式中含有惡意代碼，這種惡意代碼不僅破壞用戶的手機系統，而且極有可能盜取用戶的敏感訊息。卡巴斯基發現的證據表明，拼多多的早期版本利用系統軟件漏洞安裝了後門，並獲得了未經授權的訪問用戶數據和通知。

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