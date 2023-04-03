手機真係會偷聽？ 專家指出1關鍵及解決辦法　網友：科技支配人類

每次跟朋友聊天想買什麼東西，手機就會出現該商品相關廣告？總是懷疑手機有竊聽功能嗎？現在國外有專家表示，為了方便平台投放廣告，手機麥克風真的會接收對話內容。



英國調查有45％人認為手機真有被監聽！專家指出1關鍵

根據《每日郵報》報導，實驗調查顯示，在英國有45%的民眾發現，手機會出現「沒搜尋過」，但有在生活對話中提過的商品廣告，讓他們有種被跟蹤之感，同時還有三分之二的受訪者表示，不知道該怎麼阻止這種事發生。

▼▼▼手機真係會偷聽？▼▼▼

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網路安全專家NordVPN指出，這種現象確實可能會發生，尤其現在很多應用程式不用開啟就能在背景接受音訊，利用手機麥克風接收私人對話，有利於業主投放廣告。另外，手提電腦、桌上電腦以及各種智能裝置，都可以透過跨聲波來祕密溝通監控使用者，讓各大社交媒體及網站都能收集用戶資訊，以此投放相關廣告，而這種聲波頻率相當高，基本上人類是無法聽見的。

根據媒體報導指出，網絡安全顧問Adrianus Warmenhoven表示，這種交叉追蹤是廣告商的「金礦」，能在用戶不知情的狀況下收集大量個人訊息，若想避免這狀況發生，請停止授權手機「麥克風權限」給應用程式APP，就能抑制大部分的監聽。

不過，3C達人廖阿輝則認為這僅是網絡謠傳，若手機APP有在使用麥克風功能，不管是iOS還是Android系統，手機畫面上方都會顯示正在使用中，不太可能在未顯示狀態下使用，基本上都是根據用戶曾瀏覽過或搜尋過的資料，進行相關廣告推薦。

手機會竊聽你的對話？ 網友：科技真恐怖

新聞訊息曝光之後，許多網友紛紛表示：「難怪，我昨天發燒感冒，跟朋友說想喝中藥，沒多久手機廣告就跳出來了，真恐怖啊」、「科技真恐怖」、「難怪手機最近變得很耗電」、「聊天記錄和照片廣告商都知道，推薦商品都是相關的，早就懷疑有監視」、「你都用智能手機了還會在乎自己的私隱？」、「Apple最會，才在聊馬上跳出相關網頁」、「Facebook上的廣告就很多是自己曾瀏覽過或搜尋過的東西」。

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