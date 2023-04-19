傳GPT-5年底問世　AGI「能懂人類所有知識」　專家聯署急叫停

AI浪潮一波接一波！OpenAI日前才剛推出GPT-4不久，上月26日又在官網宣布，GPT-4.5將在今年9月、10月推出，且GPT-4.5可以處理更長的文本、對於主題連貫性與回答也有更好的掌握。令人更驚訝的是，上月27日竟在消息爆料稱「GPT-5會在今年12月完成培訓」，且OpenAI期待它能夠實現「AGI」（通用人工智慧），消息一出引起網友熱烈討論。



金融軟體新創公司 Runway創辦人 Siqi Chen在個人推特發文，指稱自己接獲爆料「GPT-5將在12月完成訓練」，且希望GPT-5實現AGI，如果真是如此，屆時一個人類能夠理解的所有知識、想法，GPT-5都可以搞懂。爆炸性言論一出，隨即引起大批網友熱議，不少人期待各種支援GPT-5的應用服務，可以有更驚人的速度和效率，不過也有網友直言「LLM（大型語言模型）無法實現通用人工智慧」。不過無論如何，如果GPT-5真的達到AGI的水準，勢必會對人類產生更巨大的衝擊。

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AGI是什麼？它能做什麼？

人工智慧（AI）可簡單分成「弱人工智慧」（Weak Artificial Intelligence）、「強人工智慧」（Strong Artificial Intelligence），所謂的弱人工智慧代表，是指電腦、軟體能模擬人類「部分」智慧與行為，如只會下圍棋、只會判讀醫療影像等，這種AI只具有特定功能，也只能被用來解決特定的問題。

而強人工智慧又被稱為「Full AI」、「AGI」，是人工智慧相關研究的主要目標之一，也是許多科幻小說、電影等的共同話題，主要是希望電腦能夠執行所有人類可以做到的一切智力任務，除了具備認知能力，還可以自學、溝通，擁有推理能力甚至具有自我意識。

AI已經失控？專家為何疾呼暫停開發GPT-5？

事實上，OpenAI確實將AGI視為目標，其官方網站也指，公司的任務是確保全人類都能使用通用人工智慧，其是一個比人類更聰明的人工智慧系統；不過AI技術的迅速發展也讓各方專家擔憂，可能會對社會和全人類造成嚴重風險。

生命未來研究所（Future of Life Institute）上月22日便發布一封公開信，公開呼籲所有人工智慧實驗室立刻暫停比gpt-4更強大的AI訓練至少6個月，相關專家應該利用這次暫停，共同開發用於高級人工智慧設計，以及開發的共享安全協議，並且由外部專家獨立進行審查與監督。

公開信最後則強調，AI確實能夠帶給人類繁盛未來，不過我們如果要享受AI帶來的成果與回報，必須以所有人的利益來設計系統，同時也要給社會適應的機會。這份公開信上線後，截至本月11日，已經有超過2萬人連署，其中甚至包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、圖靈獎得主班吉歐（Yoshua Bengio）、蘋果聯合創始人瓦茲尼亞克（Steve Wozniak）等知名人物。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：GPT-5今年底問世！將實現AGI「能懂人類所有知識」 人類社會將被顛覆？專家急叫停】