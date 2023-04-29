平板電腦64G夠用嗎？ 打機睇劇綽綽有餘　最佳容量其實是這個數

平板電腦和手機不一樣，起碼在依賴程度上，平板電腦遠不如手機。



拿我們正在使用的手機來說，很大一部分存儲空間都貢獻給了聊天記錄，還有一部分貢獻給了照片/影片，還有一部分貢獻給了遊戲（對於不玩遊戲的用戶另說）。

至於手機 App 佔用的空間，包括這些軟件所使用的數據，其實相對還算是比較少的。

日常跟我們形影不離的手機況且如此，更何況是我們經常不經常使用的平板電腦。

對於平板電腦而言，首先基本上沒有存儲聊天記錄這方面的存儲需求，同時應該也沒有誰天天用平板電腦來拍攝照片和影片，偶爾應個急，1 張照片不過 3-5MB，1G 夠拍2-300 張照片了。

▼▼▼64G夠用嗎？▼▼▼

+ 8

1）關於玩遊戲

目前移動端的手遊文件還都不是特別大，比如類似於開心消消樂、球球大作戰這樣的遊戲，已經算大的了，一般一個遊戲 也就 3-500MB，其他一些熱門手遊，比如英雄聯盟、王者榮耀、和平精英等，一般一個遊戲差不多 3-4 個G，只要不是原神這種特別吃記憶體的遊戲，加上數據一下子能佔據 10GB 的，那基本不會有什麼問題的。

因為你不可能都會去下載使用，一般遊戲玩家也只是抱著一兩款遊戲長期玩。

當然了，如果想在平板電腦上長期存放這一類遊戲的話，那勢必需要考慮 128G / 256G的存儲容量，這樣更可靠一些。

2）關於看電影刷劇

其實對於日常喜歡刷劇（在線刷劇完全不佔用任何存儲空間），考研、學習等方面的需求是完全足夠的。

當然，對於對於喜歡下載緩存來刷劇的話，這個空間佔比確實不小，有條件的話，我還是更建議在線看即可，看完就可以刪記錄了。

如果是外出想提前下載一些劇集的話，只要你保持看完就刪的習慣，一次緩存和 3-5 部電影（10G），5-10 集電視劇（10G），64G 的空間也應該是足夠的。

總結

所以綜上所述，64G的存儲容量對於平板電腦的入門使用而言，當然是沒有任何問題的。當然這個前提也是建立在我們預算有限，不怎麼打遊戲，不怎麼本地刷劇，省著點用、勤清理垃圾文件的情況下，用個三五年左右是沒什麼問題的！總之，預算有限的情況下，盡量留一部分預算給存儲容量，存儲容量大了能大大增加一部平板的使用壽命，變向地收割性價比了。

舉個例子本來 6000 的預算可以買 iPad Pro，但只能買 128GB 入門的，但 6000 的預算可以買到 256G 的 iPad Air，還能留下一部分預算去購買 Apple Pencil 這樣的必備工具，何樂而不為呢？最後，64G 夠用，128G 最佳，256G 寬裕，512G 沒有必要，不要浪費錢，有錢人另說。

延伸閱讀：平板電腦十大用途排行榜 打機剪片無難度 煲劇竟然唔喺第一？

+ 30

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】