小米平板6 Pro遊戲評測　Snapdragon 8+配8600mAh大電池就是爽

前不久，小米平板6系列隨小米13 Ultra一同發布，其中的小米平板6 Pro憑藉驍龍8+（Snapdragon 8+）晶片和2499元（人民幣）的起售價備受關注。畢竟買款驍龍8+的手機還得三千塊錢，對於遊戲黨來說小米平板6 Pro看起來非常香。



那麼，小米平板6 Pro打遊戲的體驗到底如何呢？我們今天就來系統性測試一下。

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1. 去年旗艦配置，各項跑分處在正常水平

從性能配置上看，小米平板6 Pro跟去年旗艦看齊，驍龍8+晶片，搭配了LPDDR5內存和UFS 3.1存儲，最高可以選配12GB+512GB。8600mAh大電池搭配了67W快充，平板玩遊戲完全沒有續航焦慮。此外，大尺寸的金屬一體化機身，理論上可以提供更好的散熱能力。

視聽方面，小米平板6 Pro搭載了一塊2.8K的11英寸屏幕，屏幕比例16:10，看慣了寬屏後會感覺略顯細長。屏幕最高刷新率144Hz，足夠高幀遊戲使用，但手指觸控採樣率只有144Hz，要比手機的低不少。四揚聲器，理論上可以提供不錯的遊戲立體聲音效。

我們先來跑個分，來看看小米平板6 Pro的峰值性能。

可以看到，小米平板6 Pro的跑分並不是很高（高水準的驍龍8+手機安兔兔110W左右，Geekbench 5單核1300+，多核4100+），處在驍龍8+的一般水準上，但這個分數也算是不錯了。

2. 四款熱門遊戲測試，幀率表現意料之中

為了反映小米平板6 Pro的真實遊戲情況，我們選擇了《王者榮耀》、《跑跑卡丁車官方競速版》、《英雄聯盟手遊》、《原神》對其進行實測，畫質均調至最高。測試數據如下——王者榮耀119.8幀、跑跑卡丁車官方競速版60幀、英雄聯盟手遊59.9幀以及原神59.4幀。

可以看到，幾款較為熱門的遊戲，小米平板6 Pro均能以較為出色的幀率運行，尤其是比較吃性能的《原神》，遊戲運行穩定性很好，畫面只在打怪時略有波動，但並不影響流暢性。

此外，我們也對小米平板6 Pro的發熱進行了測試，20分鐘《原神》，機身背面最高温度達到了46.7℃，最高發熱位置處在了機身頂部，雙手握持時觸碰不到，問題不大。

總結來說，這樣的幀率表現還是比較符合預期的，小米平板6 Pro性能滿足日常的遊戲體驗綽綽有餘。

3. 遊戲體驗有進有退，大屏遊玩還需深入適配

根據我個人的體驗，最後來聊一聊小米平板6 Pro打遊戲到底爽不爽。

首先可以肯定的是，爽點確實存在。更大的屏幕帶來了更加寬闊的視野，畫面看起來不會有小尺寸手機的侷促感。而且，更大尺寸的金屬機身和更大的電池也在一定程度上解決了散熱和續航問題。

但同時，遊戲體驗也有倒退的地方，主要體現在三個方面。

一是機身又大又重，長時間手持打遊戲有點費勁。而且，小米平板6 Pro能玩的遊戲基本都是手機遊戲，按鍵佈局沒有對大屏幕進行過針對性適配，偶爾會遇到按鍵尺寸過大、位置偏離大拇指活動範圍的情況。

二是震動馬達缺失讓遊戲喪失了手感。現在不少手機廠商都對遊戲震動進行了適配，比如射擊遊戲裏的開槍、載具行駛等場景，震動可以讓遊玩感受更加沉浸。

三是屏幕點觸有點不跟手。這有可能是小米平板6 Pro觸控採樣率不高的緣故，也有可能是大尺寸觸控屏本身的問題。

在我看來，如果用這種尺寸的平板打遊戲，需要考慮一下遊戲的種類和適配，大尺寸平板比較適合不需要雙手握持，或者支持手柄操作的遊戲。就比如你是一個復古遊戲模擬器愛好者，且手邊有可以使用的手柄，那麼高性能的小米平板6 Pro就非常合適。

寫在最後

綜合來說，如果你對遊戲體驗要求不是非常苛刻，想要大屏打遊戲，那麼小米平板6 Pro還是非常合適的，性能充足價格實惠。但如果想要更豐富深入一些的遊戲體驗，還是經過針對性優化的手機更靠譜一些。

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