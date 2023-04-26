想要比小米13更小的小屏手機？雷軍與網民互動給出了這答案

有網友向小米創始人雷軍喊話，希望小米能夠推出更多的小尺寸手機。然而，雷軍在回應中表示已經有了一款較為符合小尺寸手機要求的產品——小米13，它和iPhone 14的寬度完全一致，在屏幕大小和手感方面找到了最佳平衡。



對於製造更小尺寸的手機，雷軍認為消費群體太小，銷量無法支撐旗艦手機的研發成本，並且體積太小也會對相機、續航能力等方面產生不利影響。因此，小米不會特別製造小尺寸手機。

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目前，小米13可能是小米旗下定位最接近「小尺寸手機」的產品。雖然它的屏幕尺寸仍然在6.36英寸左右，在一些人眼中並不算小，但在市場上卻受到了消費者的青睞。小米13是一款起售價格在4000元左右的高端產品，它的銷售情況非常不錯，不僅在線上實現了熱銷，而且在線下渠道也收穫了很多消費者的喜愛。這也從側面反映了消費者對小尺寸手機的需求並不是那麼強烈。

不過小米13的銷售情況似乎非常不錯，作為一款起售價格在4000元左右的高端產品，小米13不但在線上實現了熱銷，在線下渠道也收穫了很多消費者的喜愛。

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