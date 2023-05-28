掃地機器人4大選購因素　吸力建議數值　滾刷類型眾多該如何選？

隨著人們生活水平的提高，現代家庭裡的掃地機器人已經逐漸成為不可或缺的家電。掃地機器人的出現，無疑為人們的生活帶來了極大的便利，但是，如何選擇一款性能優良、清潔力強勁的掃地機器人呢？從哪些參數入手呢？



下面我們就來詳細看看掃地機器人清潔力應該注意哪些參數。

▼▼▼掃地機器人4大選購因素▼▼▼

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1）吸力

掃地機器人的清掃能力取決於吸力大小，一般來說，600Pa的吸力就可以應對家庭中的浮灰。但是，如果需要清理除灰塵之外的顆粒雜物，則需要至少2000Pa的吸力。此外，滾刷和邊刷也是提高掃地機器人清掃效率的重要組成部分。建議消費者購買具有至少2000Pa吸力、滾刷和邊刷的掃地機器人來滿足更高的清掃需求。

2）滾刷

掃地機器人的滾刷類型是影響清掃效果的重要因素。滾刷可以分為膠條滾刷和刷毛滾刷兩種材質，兩者的選擇取決於需要清理的顆粒類型。膠條滾刷可以刮掉地面的頑固顆粒，而刷毛滾刷則能拔出地磚和地板縫隙的灰塵。如果購買時可以選購這兩種滾刷的集合體，則效果最佳。另外，有些掃地機器人採用無滾刷設計，例如雲鯨掃地機器人採用吸口式設計，避免了頭髮纏繞的問題，也是不錯的選擇。

3）邊刷

掃地機器人的邊刷作為主刷的輔助部分，可以幫助聚攏灰塵和毛髮。邊刷分為單邊刷和雙邊刷，但是不能僅憑邊刷數量來決定掃地機器人的好壞，還要結合產品性能來看。市面上的單邊刷和雙邊刷機型各佔一半，但是雙邊刷的清掃聚攏效果更好，而單邊刷的清掃效果稍弱。因此，建議消費者在購買時，除了考慮邊刷數量外，還要結合其他產品性能參數選擇適合自己的掃地機器人。

4）塵盒

掃地機器人一般都配有一個自帶的集塵盒，容量通常在200ml左右。當集塵盒滿了之後，需要手動傾倒清理。而有些掃地機器人則採用自帶自動集塵功能的設計，這種集塵盒的容量非常大，只需要每2到3個月清理一次即可，非常方便衛生。頻繁清理集塵盒會影響使用體驗和效率，採用自動集塵功能的掃地機器人將有效減少我們清理集塵盒的時間和頻率，更好地節約我們的時間和精力。

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