開冷氣的3大事前準備　提前通電必做　點樣清理先唔會造成損害？

最近氣溫可以說是反覆橫跳，基本升溫幾天又開始降溫了，儘管如此也有不少地區的氣溫已經高達三十多度，而且隨著五月的開啟天氣也會開始逐漸穩定變熱，相信不少朋友都有了開冷氣的準備，不過冷氣經過一個冬天的「休息」再次開啟前還是需要做下準備工作的，如果為了圖個方便而省下這步很容易使其成為家中的污染源。



▼▼▼3大事前準備要做好▼▼▼

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1）提前通電

如果準備啟用冷氣建議先提前通電，將遙控器設置製冷模式，溫度設定在24-26°C為宜，在機器運行的過程中，觀察機器的運轉情況，也能防止因壓縮機的潤滑油未得到充分預熱而使冷氣處於「運轉限制中」狀態，影響機器使用。

2）查看製冷劑

查看分體冷氣器的接口部位是否有製冷劑的洩漏。如果發現有油漬就表明有製冷劑洩漏，需要及時聯繫專業人員維修處理，避免冷氣出現長時間的製冷劑洩漏導致製冷劑量不足，影響冷氣製冷效果，壓縮機也會有一定損傷。

3）清洗冷氣

長時間不清理的話不僅影響製冷效果，還會對人體造成一定的危害。

（1）從冷氣方面來說：



．內部灰塵的堆積會造成能耗增加

．灰塵堵塞排水口，會造成冷氣漏水

．製暖/製冷效果下降



（2）從人的方面來說：



．大量堆積的蟎蟲，甚至花粉，會造成部分人的過敏反應

．冷氣吹的風中含有大量細菌，可能造成呼吸道感染

．鼻炎患者可能會加重病情

．能耗的增加，錢包受傷



對於北方有暖氣的家庭來說，一般冷氣每年夏天來之前進行一次徹底的清洗就可以了；而對於中部，冷氣一年開兩次的地區，最好每年的夏至和冬至之前，就對冷氣做一次清洗，以應對即將到來的高溫/霜凍天氣。

冷氣大致分為三部分，一是冷氣機體外殼部分；二是過濾網部分，這是核心最重要部位；三是冷氣散熱器部分，這個部位灰塵最為集中。我們需要先用軟布擦拭去除機器表面的浮塵，再打開室內機的外殼，取下濾網後直接拿到水龍頭下用毛刷進行沖洗，自然晾乾即可。

如果還想對內部的散熱器翅片進行徹底的清潔，我們可以使用比較輕柔的清潔劑，目前市面上在售的各類冷氣室內機清潔劑都是OK的。清潔方式也很簡單，只需將清潔劑均勻噴至室內機換熱器翅片上，靜置約5分鐘後運行即可。

需要注意的是，不要將清洗劑噴濺到冷氣翅片以外的部分，尤其是內置電路板等重點部位，以免引起短路。同時也不要使用含有酸性或鹼性成分的清潔劑，其內部所含的成分很可能會對冷氣部件產生損害。

當然，覺得自己一個人搞不定或者嫌麻煩的朋友也可以直接找專業人士上門清潔~

如果想要買冷氣的朋友，常見的壁掛式冷氣的匹數一般包含小一匹、大一匹、1.5匹、2匹，立式冷氣的匹數一般為2匹、2.5匹、3匹，建議根據房間面積進行選擇。在挑選冷氣時，記得關注廠商，一個好的廠商能為我們帶來更好的品控和售後保障，像是我們所熟知的美的、格力、海信、小米等品牌都是能夠放心購買的。

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