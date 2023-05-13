氮化鎵GaN充電器的2大優點　快充無難度　值得花更高價格入手嗎？

現在手機的使用場景非常多，手機的耗電量很高，很多人都是家裡放個充電器，公司放個充電器，有的甚至還會隨身攜帶一個充電器。而且市面上的充電器種類很多，價格各異，同樣是Type-C接口的一款充電器，有的賣29，有的就賣149元。除了充電功率不一樣，這兩款充電器還有一個明顯差異：是否採用氮化鎵(GaN)。



▼▼▼氮化鎵充電器有什麼優點呢，值得花好幾倍的價格入手嗎？▼▼▼

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1）更快的充電速度

相較於傳統半導體材料矽，氮化鎵能承受更高的電壓，因此擁有更好的導電能力，相同體積下，採用氮化鎵技術的充電器比普通充電器輸出效率更高。而且氮化鎵充電器採用QC和PD等快充協議，能夠大幅提升充電速度，比傳統充電器充電速度更快。

2）安全性高、體積小

由於氮化鎵充電器採用了更加先進的充電技術，如溫控、電壓控制和電流控制等保護機制，可以避免過熱、過充等安全問題。而且，由於氮化鎵的帶隙更寬且導熱好，能夠匹配體積更小的變壓器和大功率電感，所以氮化鎵充電器會比傳統充電器體積小。

這個優點放在以前可能不太明顯，但是現在的充電功率已經能達到200W及以上，手機充電器體積都很大，氮化鎵能在一定程度上改善這個問題，做到充電既快，體積還小，發熱還能得到控制。

但由於氮化鎵是氮和鎵的合成物，並且合成環境要求還比較高，所以氮化鎵充電器的價格也比較高，價格都在數百元上下。如果對便攜性和充電效率比較看中的話可以購買。沒有攜帶的需求的話，買個普通的充電器也夠用了。

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