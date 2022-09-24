手機充電的5大迷思　專家為你逐一破解　這種環境充電超傷電池

現代人手機不離身，手機已經成為生活中的必需品，而出門在外最怕遇到的事情之一就是手機沒電，尤其隨著手機使用超過1年，就會明顯發現電池電力大不如前，用不了多久就得馬上找地方充電。



對此，3C達人Tim哥YouTube頻道《3cTim哥生活日常》提供大家「5招延長手機電池的壽命」的方法，從日常使用方式改起，NG習慣千萬要避免！

▼▼▼手機充電的5大迷思▼▼▼

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1. 在浴室和悶熱的車上充電

不少人都喜歡洗澡時把手機放在旁邊充電，但在這樣潮濕的環境充電，其實很容易讓電池受到傷害，恐造成線路短路。另外，像是剛上車時，車內溫度太高，Tim哥也建議不要馬上充電，對電池、線路都是不好的。

2. 等到手機沒電了才充

Tim哥表示，現在的手機都是使用鋰電池為主，因此都有一定的循環次數。如果以iPhone來舉例，Apple官方透露的數據是，鋰電池在循環500次以後電池會自然老化，而循環一次就代表電力0％充到100％再由100％耗盡到0％，所以從90％充到100％，這樣就算1／10次。因此手機電池盡量不要耗到20％以下，充電也不用一定要充到100％，差不多到90％就夠了，其中最需要注意的是別撐到0％才充電，因為很傷手機。

3. 邊充電邊用手機

許多都有邊充邊使用手機的習慣，Tim哥也針對這個問題解答，其實邊充電邊用手機對電池本身是不會傷害的，不過電池怕熱，邊充邊使用手機可能會讓手機變燙變熱，所以多多少少還是會影響到電池，建議民眾若感覺到手機在發熱時，先暫時不要用手機比較好。

4. 手機充整晚，都不關機可以嗎？

不少人都習慣睡覺充整晚的電，究竟這個行為會不會傷到電池呢？Tim哥說，以現在手機來講這樣的充電方式是不會傷到電池的。因為現在的手機有內建一個晶片，當充飽電後會自動切換，不讓電力持續充到電池裡面，不過Tim哥也建議最好每週或每天都重新開關機一次，對手機比較好。

5. 新買的手機需要充電嗎？

Tim哥指出，相較以前舊款手機，現在新拿到手機基本上都是滿電的可以直接使用的， 因此新拿到的手機只要看到電力已經充到100％，就可以立刻使用，不用擔心會傷到電池。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機充電老觀念會害電池短命！3C達人5方法破解迷思：這時間千萬別充電】