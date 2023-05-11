Google I/O AI 更新／人工智能重點懶人包｜OpenAI 旗下的對話模型 ChatGPT 推出不足半年就紅爆網絡，另一邊廂於人工智能領域起步早得多的 Google 當然不打算示弱。



Google I/O Key Note 全程不停提及 AI、人工智能（圖 Google）

Google 一年一度的開發者大會 Google I/O 就在今日（5 月 11 日）開鑼，於開場 Key Note 當中，Google 方面已經大舉拋出旗下產品即將更新的多項人工智能相關更新，但內容對於一般用戶而言較為繁瑣、而且不少都較為開發者向，《香港01》科技玩物記者就為各位將 Google 旗下與消費者有關的工具之 AI 更新整理如下。

【1】Google Maps

Immersive View for routes 可以提供天氣、交通情況的可視化資訊（圖 Google）

年前 Google 以人工智能將多角度的照片縫合，為 Google Maps 加入多個城市的實景 3D 模型，亦即「沉浸模式 Immersive View」，而在未來的更新當中，這些城市模型會進一步整合至導航功能當中、推出 Immersive View for routes，用戶在計劃路線時可以看到沿路的立體風景，並且可以根據時間獲得有關天氣、交通情況的可視化資訊，但留意暫時只有 15 個城市可以提供相關服務。

【2】Google Photos

除了早前已經推出的 Magic Eraser，Google 在今年稍後為 Google Photos 加入全新的相片編輯功能「Magic Editor」，以人工智能辨識相片中的人像，選取後可以進行放大、移動，即使移動後影像有部份位置之前未有拍攝，Magic Editor 的人工智能依然會自動編輯相片以補足缺失部份。

【3】Google Workspace

Gmail 以及一系列的辦公室文書工具，目前合稱為「Google Workspace」，而在未來的版本當中，Google 將會為所有 Workspace 工具加入名為「Duet AI」的人工智能，簡單而言，就是一個可以根據用戶的指令及需要，自行編寫文字內容、製作圖片，甚至是從 Google Drive 中其他文件中查找有用內容的人工智能。

以 Gmail 為例，在 2017 年已經推出的 Smart Reply 及 Smart Compose 可以自動分析電郵內容，預先提供一些回覆字句的選擇、或是自動續寫部份句子等，其實已經是人工智能的開端；而在未來 Google 就會為 Gmail 加入全新的「Help me write」功能，只需要鍵入一句簡單指令，就可以自動生成一篇完整的文章，用戶更可以按需要要求 AI 將電郵寫得更長、更詳盡。

在文書工作的工具如 Google Docs 當中，Duet AI 可以在介面的側邊喚出，Google 又稱為「Sidekick（助手）」，可以因應文章的走向提供不同的續寫建議，又或是為內容即時繪製切合內容的插圖等等；在簡報工具 Slides 中，Sidekick 更可以用來即時為每頁簡報生成講稿，非常快捷方便。

而在試算表 Google Sheets 中，AI 功能就更為強勁，只需要輸入想要進行組織的資料類型以及目的，AI 就會自行在試算表中製作一個表格範本，對於表格設計不太在行的用戶而言非常實用。

【4】Google Search

作為 Google 最「老字號」的服務，Google Search 搜尋服務當然也得到了來自 AI 的助力，在最新版本的 Google Search 當中，用家將可以在搜尋列中輸入一整條問題（而非從前以「關鍵字」為主的搜尋方法），Google Search 的生成式 AI 會自行了解用戶的問題重點，並從搜尋結果中拼湊出簡短並有用的資料文章。

如果認為 AI 提供的結果不夠準確／詳盡，Google 還在新版的 Search 之中還加入了對話模式（Conversational Mode），用戶可以針對 AI 之前提供的結果詢問追加問題，以縮窄結果的範圍，另外因為 Google AI 的資料來源絕大部份就是搜尋結果，可以大大減低像 ChatGPT 一樣出現落伍資料、甚至「亂作」的情況。