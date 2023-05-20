家電｜洗地機的4大存在問題　輪印停留、水漬側漏　拖完等於無拖

洗地機雖然火了兩三年，但是真正用過的人其實在筆者身邊還不算多，絕大部分人哪怕入手也是挑大品牌的旗艦產品或者有優惠的產品入手，很容易忽略洗地機本身的一些問題。



那麼作為一個評測過幾款洗地機產品的臭編輯，今天就來跟大家聊聊洗地機可能存在的問題。

▼▼▼洗地機4大存在問題▼▼▼

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1）輪印

不知道大家有沒有仔細觀察過家裡的電腦椅。哪怕地面經常拖，但是電腦椅的滾輪在使用了一段時間後仍然會髒髒的。

同樣的，洗地機的滾輪，在長久使用後，如果不單獨清潔，也會髒髒的。你可能會問，洗地機不是可以洗地嗎，髒了再拖一次不就好了？但是如果你仔細觀察就會發現，洗地機的滾刷在前，滾輪在後，所以如果滾輪髒了，就會在剛拖過的地上留下痕跡。

當然，也不是每一款洗地機都有這樣的問題，例如卡赫FC7（FC7 Cordless）這樣沒有滾輪的設計就不會有輪印了。這個小問題其實其他品牌也可以模仿一下卡赫來避免滾輪留痕跡，但是不知道為甚麼一直都還採用相對傳統的設計…...

2）水漬

洗地機最開始使用時基本都覺得可以把地面拖得很乾淨，但實際上很容易出現一個問題——使用一段時間後發現拖地會留有一點點水漬。這個原因基本是由於洗地機在使用過程中出的水太多了，導致了「側漏」。出水量太大了，地面也容易留下水漬。

3）拖布自潔不乾淨

洗地機面臨的另一個問題，就是拖布自潔無法完全去除上面的污漬和頭髮。因為一般的家庭地面，往往是灰塵、頭髮較多，因此長久清潔後容易出現頭髮纏繞在滾輪上、滾輪髮灰好像沒洗乾淨的情況發生哦！

這種時候，往往需要拆掉洗地機的滾輪來清洗，反而顯得有點麻煩…...

4）拖不乾淨邊邊角角

因為洗地機結構的問題，所以可能存在拖不乾淨邊邊角角的情況發生。雖然現在很多大品牌自稱可以完全貼邊，但是從實際情況來看似乎還是會有一點點遺漏……

絕大部分洗地機使用過程中遇到的問題，基本都跟洗地機本身的設計有關，希望以後的洗地機可以越做越好，改掉這些小問題！

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