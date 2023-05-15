Galaxy Z Flip5或預載Samsung DeX　接螢幕後秒變電腦生產力大增

作為三星其中一款全球熱賣作品，Galaxy Z Flip 系列擁有不少頂級硬件功能如 120Hz 更新率 Dynamic AMOLED 2X 摺屏、及推出時最新款高通 Snapdragon 晶片組等配置，但與同廠其他高端機型相比，未具能秒變 PC 使用的 DeX 功能，仍讓人有美中不足之感。



不過據外媒引述消息源資訊，預計今年推出新代機型 Galaxy Z Flip5 或將打破此一情況，成為三星旗下配備 Samsung DeX 功能的最輕巧智能裝置。至於現階段其他擁有足夠硬件表現執行 DeX 裝置（如現版本 Z Flip4），會否像 Z Flip5 般有機會、在未來透過韌體升級方式加回 DeX 功能，遺憾是相關消息源未有提及。

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Samsung DeX 是三星為旗下智能裝置設計的多任務處理工具，其能透過多種連接方式如無線網絡、HDMI 乃至 USB Type C 輸出等方式，連接外部顯示器，讓手機／平板電腦等裝置，能以桌面電腦作業系統方式執行文書處理、影像編輯不同工作。三星亦在 Windows 跟 macOS 推出專屬 DeX 應用程式，安裝後以 USB-C 直連對應 Galaxy 裝置，就能以鍵盤、滑鼠或觸控板，經個人電腦操作手機及存取內容。

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