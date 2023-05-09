三星Galaxy Z Fold5／Flip5規格曝光　將採用全新鉸鏈還更輕更薄

三星即將推出的可摺疊手機 Galaxy Z Fold 5 的重量和厚度相比前代產品有所減少。規格訊息顯示，機身重量為 250 克，比 Z Fold4 輕了 13 克，而摺疊後厚度也從 14.2mm 減少至 13.4mm。同時，Galaxy Z Fold 5 採用全新的水滴狀鉸鏈，在閉合狀態下不會出現縫隙。



Galaxy Z Fold 5外屏尺寸為6.2英寸、內屏尺寸為7.6英寸，兩者均支援 120Hz 刷新率，屏幕材質為 AMOLED。機身背面配有 3 個攝像頭，包括 5000 萬像素主攝，支援光學防抖；1200 萬像素超廣角；1000 萬像素支援 3 倍變焦的長焦鏡頭，支援光學防抖。機身正面配有 1200 萬像素自拍攝像頭。康寧大猩猩 Victus 2 玻璃保護屏幕，機身支援 IPX8 防水標準。

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Galaxy Z Fold 5 搭載高通驍龍 8 Gen 2 for Galaxy 晶片，支援 25W 無線充電。預計將於 8 月發售，搭載基於Android 13 的 OneUI 系統。

與此同時，三星即將推出的可摺疊手機 Galaxy Z Flip 5 主要規格訊息也已經公開。Galaxy Z Flip 5 採用了 6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 內屏和 3.4 英寸外屏，搭載高通驍龍 8 Gen 2 for Galaxy 晶片，支援 25W 充電，並將提供 8GB+128GB 和 8GB+256GB 兩種存儲規格。該款手機也將運行基於Android 13 系統。

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