Nothing Phone(2) 確認今夏推出　採用Snapdragon 8+走高效路線

用上高科幻感設計、定位中高階 5G 手機的 Nothing Phone(1),去年中發佈時曾一度成為三千中價位熱賣港版手機產品。較早前廠方正式預告後繼作 Nothing Phone(2),估計會在今年夏季正式推出、並將登陸美國市場。



較早前 Nothing 分別在 Nothing Tech 官方網頁、跟 @nothing 官方推特帳號宣佈,將在 2023 年夏季發表智能手機後繼作 Nothing Phone(2),並用上加入疑為前代 Nothing Phone(1) 招牌功能之一、Glyph Interface 燈光系統的疑似手機機背,作為 Nothing Phone(2) 預告頁面的概念動態圖片/短片。

Nothing Phone(2) 機身規格部份,廠方在推特帳號發佈前導預告時,以「Premium」一詞形容手機,跟早前傳言裝置將走高效能路線說法相符。

而據 MWC2023 全球通訊大會中,高通 CEO 安蒙(Cristiano Amon)在談及 Nothing Phone(2) 時意外透露,該裝置將頗大機會用上 Snapdragon 8+ 晶片組,可預期即使裝置走高效能定位,其效能價格比仍值得期待。另外因為 Nothing 向來積極參予本港市場,故 Nothing Phone(2) 頗大機會推出港版。

