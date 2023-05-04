Nothing Phone(2) 確認今夏推出　採用Snapdragon 8+走高效路線

撰文：Mobile Magazine
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用上高科幻感設計、定位中高階 5G 手機的 Nothing Phone(1)，去年中發佈時曾一度成為三千中價位熱賣港版手機產品。較早前廠方正式預告後繼作 Nothing Phone(2)，估計會在今年夏季正式推出、並將登陸美國市場。

較早前 Nothing 分別在 Nothing Tech 官方網頁、跟 @nothing 官方推特帳號宣佈，將在 2023 年夏季發表智能手機後繼作 Nothing Phone(2)，並用上加入疑為前代 Nothing Phone(1) 招牌功能之一、Glyph Interface 燈光系統的疑似手機機背，作為 Nothing Phone(2) 預告頁面的概念動態圖片／短片。

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Nothing Phone(2) 機身規格部份，廠方在推特帳號發佈前導預告時，以「Premium」一詞形容手機，跟早前傳言裝置將走高效能路線說法相符。

而據 MWC2023 全球通訊大會中，高通 CEO 安蒙（Cristiano Amon）在談及 Nothing Phone(2) 時意外透露，該裝置將頗大機會用上 Snapdragon 8+ 晶片組，可預期即使裝置走高效能定位，其效能價格比仍值得期待。另外因為 Nothing 向來積極參予本港市場，故 Nothing Phone(2) 頗大機會推出港版。

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