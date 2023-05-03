小米13備9種顏色哪款最受歡迎？雷軍親自發起投票　結果有點意外

小米13系列已經完善，其外觀和設計方面有所提升，配色也滿足了消費者的需求。其中，小米13 Ultra不僅有黑色、綠色，還新增了白色。此外，小米13推出了五款限量定製色，共有遠山藍、曠野綠、陶瓷、陶瓷白、烈焰紅、寶石藍、颶風黃、叢林綠、水泥灰，共九種配色。



+ 5

最近，雷軍發布了一份關於配色的調查，目前來看，「陶瓷白」得到了超過一半的投票支持。而在五款限量定製色中，「水泥灰」賣得最好，或許是因為此配色更加低調、有格調，背部的燻黑款小米logo與水泥灰配色非常有質感。

小米13系列採用6.36英寸四窄邊直屏，搭載高通第二代驍龍8（Snapdragon 8），後置5000萬徠卡（Leica ）主攝、徠卡75mm長焦和徠卡超廣角，電池容量為4500mAh，支援67W有線、50W無線閃充。

小米13系列是業內少有的小尺寸手感的旗艦機型，備受好評。

延伸閲讀：小米13/13 Pro/13 Ultra 參數比較 各有優勢邊款先最啱你？

+ 32

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】