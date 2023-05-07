平面和曲面螢幕手機該怎麼選？平衡優缺點　重度遊戲玩家應這樣選

如今，每上市一款直屏手機，不少狂熱的遊戲玩家都會為之瘋狂，之所以選擇直屏手機還是為了遊戲操作體驗。我們隨機對五位重度遊戲玩家和五位非遊戲玩家進行了詢問，最後得到的答案竟然出奇的一致。遊戲玩家基本上都不會考慮曲面屏手機，即便是手機的性能強，也不會購買。而非遊戲玩家，卻對曲面屏幕沒有特別抗拒，更高的機身顏值和優秀的握持手感，還會增加他們的購買慾。



不論是曲面屏還是直屏手機，這兩種屏幕形式之所以會成為當下的主流的屏幕方案，主要還是大家的需求所致。在不同的需求下，這兩種產品能為大家帶來截然不同使用體驗。下面，讓我們來一起聊聊，直屏和曲面屏都適合怎樣的人群吧。

平面和曲面螢幕手機該怎麼選？

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屏幕觀感，曲面更震撼

如果拿直屏和曲面屏幕相比，在屏幕震撼感上曲面屏肯定是毋庸置疑，得益於大曲率的邊框，讓屏幕的屏佔比實現了更大的突破。此前，曲面屏是因為柔性OLED屏幕普及，讓手機做到了更加輕薄，為了提升手感和視覺效果廠家把屏幕做成了曲面。這樣屏幕邊緣有了一定的弧度，減少了手機屏幕邊緣黑邊視覺上，不易看不到手機的邊緣。眼下，曲面屏也基本成為了旗艦手機的標配。

曲屏手機雖然用得爽，但是也會出現一些不可避免的問題。首先就是大家在貼膜的時候，曲面屏手機很難讓鋼化膜與手機貼合。當然，市面上也出現了不少更新的產品，比如液態鋼化膜或者是水凝膜等等，但便利性和防摔性和傳統的鋼化膜還是差了一些，所以貼膜可能會成為大家的問題。

此外，由於曲面屏設計，可以讓手機在厚度上實現減少。大家在單手握持手機時可能會更爽，並且更窄的邊框也更便於大家單手握持。但由於中框變得更薄，在握持時的穩固度可能會出現一些問題，這就讓曲面屏手機更容易在掌心滑落，增加了大家後期維修費用和維修時間。

一般來說，採用曲屏設計的手機，屏幕大多都是柔性OLED屏幕，柔性屏幕與傳統的剛性屏幕相比，具有良好的柔韌性、輕薄的體積、較低的功耗、耐揉搓的特性。

遊戲手持，直屏更合適

之所以直屏手機會受更多的重度遊戲玩家所追捧，這與它為大家的帶來的顯示效果密不可分，直屏的觀感優勢在於它的規整度，整塊屏幕的顯示效果保持一致，符合人眼的正常視覺。當然，它也不會出現像曲面屏那樣，屏幕邊緣扭曲的情況。

直屏的第二大優勢在於同樣屏幕素質的情況下，直屏要比曲面屏的成本更低，其中包括屏幕的維修成本，貼膜成本等等。由於直屏設計的優勢，為鋼化膜帶來了更好地貼合度，可以更加完整的吸附到整個屏幕中，不會出現翹邊等問題。並且，直屏手機貼鋼化膜會更加牢固。

最後一點則是在單手握持舒適度上，採用直屏手機的中框往往都能為大家帶來一定的弧度，恰當的曲率可以讓手機背板更加貼合手掌，防止手機在掌心滑落。當然，屏幕與邊框銜接處也可以和手心行程一定的夾角，可以讓大家緊緊地抓住手機。在打遊戲時，直屏手機也不容易出現誤觸等現象。

筆者有話說：

大家在選擇一款產品時，其實不必特別關注手機的屏幕形式，除非你對屏幕有特殊的要求。不論是直屏手機還是曲面屏手機，它們都有各自的優勢，曲面屏為大家帶來更廣闊的屏幕觀感、機身的輕薄感和獨特的握持手感是直屏無法比擬的。但我們也不可否認，直屏更加適合重度遊戲玩家，尤其是避免了誤觸情況的發生。所以，看完文章，直屏和曲面屏究竟該怎麼選，相信你自有答案。

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