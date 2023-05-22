SIM 卡實名制｜電話卡實名制已經正式實施年多，而沒有實名的電話儲值卡亦在今年 2 月全面被停用，但原來之前已實名的 SIM 卡亦會被抽查，如果不按時回應，隨時被 Cut 卡、停服務！



電話卡實名制在 2021 年 9 月起實施、並於今年 2 月全面推行，所有未經實名的電話儲值卡都不能使用（網上圖片）

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SIM 卡被抽查、網民：唔擾民唔做！

近日在以電腦為主題的論壇 HKEPC 上，就有網民以《被抽中咗要查實名身份證》為題開帖，指他本身擁有 13 張來自不同電訊商的儲值 SIM 卡，日前被抽中實名制的身份查驗，結果需要親自到各大電訊商門市出示身份證以證明自己為該批 SIM 卡的真實用戶，而在驗證完成前，這批 SIM 卡都全被暫停使用。

而由於開帖者持有的 SIM 卡分別來自 4 間不同的電訊商，而每間電訊商的通知方法又各有不同（甚至有電訊商未有作出任何通知就暫停服務），令他大感煩擾。

有網民回應指出通訊辦（OFCA）此舉相當擾民，事關儲值 SIM 卡的用戶有可能因為種種原因而未能接收到重檢訊息，例如身沒有見到 SMS 或是 SIM 卡並非長期插在手機當中等等，亦有人指出用戶未必能親身到門市進行驗證，如果需要用 SIM 卡時才發現卡已被停權或取消，將會非常麻煩。

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記者親身被抽中重檢、乍看以為是電訊詐騙？

《香港01》科技玩物記者手上的一張 3HK SoSIM 儲值卡，在日前亦收到訊息指該 SIM 遭到例行抽查，同時因為實名時用的身份證相片有問題，而被要求在 7 天之內再上載身份證進行重新實名。

《香港01》科技玩物記者手上的一張 3HK SoSIM 儲值卡，早前亦被抽檢並發現身份證有問題而未能通過核實，需要重新上載實名

該訊息的發出地址為「SIMREG」而並非任何電話號碼，在電訊詐騙流行（有騙徒就曾以「電話卡實名未完成」為由行騙）的當下，如果不了解 SIM 卡實名制的用戶，有可能對訊息置之不理。

記者當時並未有即時處理重新實名的要求，而在 7 天之後，記者的 SIM 卡就在沒有進一步的通知下被暫停上網服務及電話撥出／接聽功能，直到記者完成新的實名登記後，服務才回復正常，所幸從上載身份證至實名認證完成，中間的時間約 1 小時，不然 SIM 卡突然被停用，的確會對生活帶來諸多不便。