手機屏幕完美尺吋是多少？ 4大考慮因素決定　附不同尺吋機型推薦

撰文：中關村在線
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手機屏幕尺吋是越做越大，從前的3-5英吋左右的產品基本上推出了歷史舞台，取而代之的基本都是6英吋以上的產品，手機尺吋變大，主要原因我認為有2點，第一是屏幕尺吋越大，用戶的觀感會越好，第二就是屏幕尺吋越大，意味著手機本身內部的空間越大，更能適合現在的高性能高功耗晶片、大電池、高素質攝像頭模組的空間需求。

但手機屏幕也並非越大越好，畢竟每個人的需求點是不同的，比如老年人有老花眼的問題，希望手機屏幕大，看字體更清楚，而部分年輕女性則認為手機越小越好，越小越容易攜帶，長時間使用不累手。那麼手機尺吋多大才是最合適的呢？

▼▼▼手機屏幕完美尺吋及推薦▼▼▼

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用途：如果您主要使用手機進行遊戲、觀看影片或者需要大量的文字輸入，那麼6.5英吋以上的較大的屏幕會更適合您。但如果您更關注手機的便攜性，那麼6.1英吋以下的較小的屏幕可能更適合您。

視力：如果您的視力較好，較小的屏幕可能對您來說不會有太大的問題。但如果您需要戴眼鏡或者有視力問題，那麼較大的屏幕會更容易讓您看清楚內容。這塊主要是考慮中老年人，如果不考慮便攜性建議考慮6.8英吋以上的產品。

手的大小：如果您的手比較小，那麼較大的屏幕可能不太適合您單手操作。而如果您的手比較大，那麼較大的屏幕可能更適合您。比較黃金的握持比例是6.1英吋左右，單手握持壓力不大，超過這個尺吋，越大單手操作越不方便。

手機性能：通常來說，屏幕尺吋越大的手機性能會越高。因此，如果你想要旗艦的性能、拍照能力，那勢必與小尺吋手機無緣。

不同尺吋手機推薦

小於6.1英吋：iPhone 13 mini

小於6.1英吋，目前來看只有13 mini 的5.4 英吋 OLED超視網膜 XDR 顯示屏是綜合性能比較不錯的一個產品，安卓該尺吋下可選的產品不多，也基本都不主流，但iPhone 13 mini缺點也很多，比如電池續航差，沒有雙卡雙待，不支持高功率快充等等。

6.1英吋：小米13、Samsung S23、iPhone 14 Pro

6.1英吋的產品是一個比較黃金的握持尺吋，目前主要有兩款機型可以考慮，分別為小米13、Samsung S23，這兩款機型性能都是目前最頂尖的，拍照水平也是次旗艦水平，想要綜合性能選小米，想要屏幕和拍照選Samsung。不過目前Samsung剛剛發布S23，還存在一定的溢價。

iPhone 14 Pro就沒有太多說的比較，除了價格外，其他的相對來說都比較天花板了。

6.5-6.8英吋：主流尺吋，可選擇比較大

這個尺吋是最主流的尺吋，基本上絕大部分廠商的主流機都會在這個尺吋範圍內，所以對於用戶來說1000-6000元手機都可以從這個尺吋裡選擇。這裡建議大家根據自己的實際情況選擇，不做具體推薦。

7英吋以上：基本是摺疊屏的天下

7英吋以上的手機基本不多，也沒有什麼用戶群體，基本上都是摺疊屏為主。價格方面也都不算便宜，基本售價都在8000元以上，屬於高端手機範疇，比較小眾，給大家推薦款目前的新機。

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