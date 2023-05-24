iPhone 16 傳聞流出｜按慣例推斷，Apple 將會在今年 9 月發表 iPhone 15 系列，相信不少果粉都已經準備好信用卡買新機，然而未等 iPhone 15 登場，網絡上已經開始湧現下一代、即 iPhone 16 系列的有關傳聞，而且越看越吸引，甚至能憾動各位對 iPhone 15 系列的購買意慾？



iPhone 16 系列 CAD 設計圖流出、屏幕尺寸再進化？

隨著 iPhone 15 的發表日期迫近，對於這系列新機的傳聞亦開始增加，但按照目前的情報來看，除了更換充電介面為 USB-C 以及按鍵改款，iPhone 15 系列對比上代並未有太大的改變。

反觀 iPhone 16 的傳聞就來得「精彩」得多，除了功能、規格方面的改進之外，日前外媒 9to5Mac 更從供應鏈方面取得了據說為 iPhone 16 系列中最高階、有可能以「iPhone 16 Ultra」命名的型號之 CAD 繪圖，從中得知 iPhone 16 Ultra 將會採用比 iPhone 14、15 Pro Max 都更大的屏幕，尺寸達到 6.9"，機身高度亦會增加至 165mm。

至今年登場的 iPhone 15 Pro Max，iPhone 的最大尺寸只到 6.7"，但 iPhone 16 系列有望將此紀錄再向上推高（圖 9to5Mac）

增大屏幕除了帶來更佳的視覺效果，隨之變大的 iPhone 16 Ultra 機身據說亦可以裝進潛望式鏡頭，令 iPhone 16 Ultra 的遠攝能力超越過往所有的 iPhone。

iPhone 16 系列 5 大傳聞總匯

連 iPhone 15 都未曾露面，現在就關注 iPhone 16 或者言之尚早，但如果有心想購入 iPhone 15 系列新機的話，或可以參考一下以下的流出傳聞，再考慮是否再儲蓄一下「彈藥」、等 2024 年再出手👇👇👇

【1】屏幕尺寸

早前曾有傳 iPhone 16 系列會進一步將屏幕加大，而根據最新流出的 CAD 設計圖，iPhone 16 系列的最高階型號 － iPhone 16 Pro Max（或命名為 iPhone 16 Ultra）的屏幕尺寸將進一步增大至 6.9”，直迫一部平板電腦的大小。

【2】動態島

除了屏幕加大之外，由 iPhone 14 起加入的「動態島」將會有所改良，中間供鏡頭用的藥丸形孔洞將縮小，讓「動態島」可以動用更多的空間帶出視覺效果；但與此同時，亦有傳聞指 Apple 目前對於屏下 FaceID 的開發進度良好，iPhone 16 的 Pro 系列型號有望成為首部真．全面屏的 iPhone。

【3】取消插槽

近一年以來，一直有傳 Apple 受制於歐盟新法的壓力而要在 iPhone 15 系列全面轉用 USB-C 插槽進行供電，不過最新傳聞就指出 Apple 最早將會在 iPhone 16 系列（最有可能是 Pro 型號）採用全新的無插槽設計，並單以 MagSafe 作為充電手段。

【4】儲存空間升級

現在人們對手機的儲存空間需求越來越大，而據聞今年的 iPhone 15 系列，最大仍然只得 1TB 儲存空間選擇，要等到 iPhone 16 系列，2TB 的儲存選擇才會正式推出。

【5】處理器、記憶體升級

每代 iPhone 的處理晶片皆會升級，到 2024 年的 iPhone 16 系列時，理應就輪到 A18 登場，而 A18 將會比 A17 更為先進、正式採用 3nm 製程；另一方面 iPhone 15 系列依然採用 LPDDR5 記憶體，而目前盛傳 Apple 將會在 iPhone 16 系列中正式投入存取速度更快的 LPDDR5X 記憶體。