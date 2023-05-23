Android系統出現嚴重安全漏洞　指紋鎖可被15美元設備輕易破解

近日，騰訊安全玄武實驗室和浙江大學的研究人員發表了一篇論文，揭示了一種新的指紋攻擊方法，可以繞過Android智能手機上的生物識別驗證。



這種攻擊方法被稱為「BrutePrint」，利用了兩個零日漏洞和指紋傳感器的設計缺陷，可以通過不斷提交指紋圖像，直到匹配到用戶註冊的指紋，從而解鎖手機。

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據論文介紹，BrutePrint攻擊需要對目標手機進行物理訪問，並使用一個成本約為15美元（約合117元港幣）的設備，通過串行外設接口（SPI）與指紋傳感器進行通信。

攻擊者還需要從公開的指紋數據庫中獲取指紋圖像，並通過神經風格遷移技術將其轉換為適合目標手機傳感器的格式。通過這樣的方式，攻擊者可以不斷嘗試提交不同的指紋圖像，直到成功匹配。

研究人員還發現了兩個零日漏洞，分別是Cancel-After-Match-Fail（CAMF）和Match-After-Lock（MAL），可以用來繞過Android系統對指紋嘗試次數的限制。CAMF漏洞允許攻擊者在每次提交失敗後取消操作，從而避免計數器增加；MAL漏洞允許攻擊者在手機被鎖定後仍然可以繼續提交指紋圖像。

研究人員對十款不同品牌和型號的智能手機進行了測試，所有的Android和華為鴻蒙設備都存在BrutePrint攻擊的風險，而iOS設備則有一定程度的防護。

實驗結果顯示，在用戶只註冊了一個指紋的情況下，BrutePrint攻擊成功完成所需的時間在2.9到13.9小時之間；在用戶註冊了多個指紋的情況下，所需時間則縮短到0.66到2.78小時。

研究人員表示，他們已經向相關廠商報告了這些漏洞，並建議用戶使用更安全的身份驗證方式，如密碼或面部識別。他們還呼籲廠商改進指紋傳感器的設計和保護機制，以防止類似的攻擊發生。

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