傳Apple將取消充電器官方認證 開放第三方充電器15W無線快充功能
撰文：中關村在線
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蘋果是 WPC 無線充電聯盟的成員之一，自 iPhone 8 起，其手機就開始支持 Qi 無線充電協議。不過，蘋果並沒有完全遵循 Qi 標準，而是在其基礎上加入了自己的特色。
例如，iPhone 8 及後續機型的無線充電功率只有 7.5W，而 Qi 標準支持的最高功率是 15W。
iPhone 12 及後續機型採用了 MagSafe 磁吸無線充電方式，需要使用蘋果官方或經過「MFM」認證的第三方無線充電器才能實現 15W 的快速充電。
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近日，有消息稱，蘋果將在今年秋季發布的 iPhone 15 系列上開放 15W 的無線快充功能，這意味着用戶可以使用任何符合 Qi2 無線充電協議的無線充電器為 iPhone 15 系列提供最高 15W 的功率。
Qi2 是 WPC 無線充電聯盟推出的新一代無線充電協議，相比於 Qi1，增加了對磁吸、多設備、高功率等特性的支持。
如果消息屬實，那麼這對於用戶和配件廠商都是一個好消息。用戶可以享受到更多樣化和低價的無線充電器選擇，不再需要花費高額的費用購買蘋果官方或「MFM」認證的產品。
配件廠商也可以省去購買「MFM」認證組件的成本，只需要按照 Qi2 協議生產無線充電器即可。
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