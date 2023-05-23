Apple嚴格把關曾拒絕超過167萬App申請　每周下載量達這驚人數目

Apple公司首次發布了一份應用商店透明度報告。你可以在該公司的網站上閱讀這份兩頁的完整文件。它揭示了關於App Store的幾個有趣的花絮，包括截至2022年，店面上有1,783,232個應用程式的事實。



在這份由9to5Mac（通過The Verge）首先發現的文件中，Apple還透露，它去年審查了6,101,913個提交的文件（提交的文件可以包括現有應用程式的更新，而不僅僅是新發布的文件）。

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其中，Apple拒絕了1,679,694份。令人驚訝的是，大多數提交的文件，超過100萬，沒有進入App Store，因為沒有遵守Apple的性能準則。該公司還以法律理由拒絕了441,972份申請。

Apple還在2022年刪除了186,195個從應用商店刪除的應用程式。去年，該公司處理了1,474項刪除請求，其中絕大多數（確切地說，是1,435項）來自中國大陸。排名第二的是印度，有14個請求。

在同一時間段內，Apple公司說它處理了5484起涉及從中國App Store刪除的應用程式的上訴。上訴成功後，Apple還將169個應用程式恢復到中國的應用程式商店。

去年，iPhone、iPad和Mac用戶每周平均下載747,873,877個應用程式，如果他們不是每周平均重新下載1,539,274,266個應用程式，這將是一個更令人印象深刻的數字。

Apple公司同意開始公佈App Store的透明度報告，作為該公司2021年與App Store開發者達成的解決方案的一部分。當時，該公司表示，這些報告將 「分享有關應用程式審查過程的有意義的統計數據，包括因不同原因被拒絕的應用程式數量，停用的客戶和開發人員賬戶數量，有關搜索查詢和結果的客觀數據，以及從應用程式商店刪除的應用程式數量」。

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