傳iPhone 15最快6月量產 Apple信心十足 備貨量達這到數目
據最新消息，iPhone 15系列預計將在今年6月開始量產，並同時投產所需的顯示面板。有爆料者稱，生產計劃與前幾代相比大致相同。
蘋果為iPhone 15和iPhone 15 Pro的顯示面板提前準備了更多的預期生產數量，這表明蘋果對這些型號的銷售表現非常樂觀。
據供應鏈消息，初期備貨量將維持去年高位水平，起步數量估計將達到8500萬部，最高可能達到9000萬部。
蘋果已要求供應鏈做好生產工作，包括日韓材料商和各大封測廠均已接到前置作業要求，而台積電也正在加緊拉高3nm產能。
iPhone 15 Pro系列將採用獨享的A17處理器，基於台積電3nm工藝，報價已經高達2萬美元（近15萬元），蘋果是目前該工藝的唯一客戶。
iPhone 15全系列將採用動態島設計，升級至Type-C接口，其中iPhone 15和iPhone 15 Plus將配備60Hz屏幕，而Pro系列則會升級至120Hz高刷新率屏幕。
此外，iPhone 15 Pro系列還將獨享WiFi 6E、速度更快的USB-C接口，後置主攝更能實現6倍光學變焦等功能。預計iPhone 15系列的整體銷量今年將增長4%，這也將對Android陣營產生一定的壓力。
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