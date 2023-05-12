Apple Mac 遭新款惡意軟件入侵　用戶個人文件及信用卡資訊恐被竊

蘋果Mac用戶千萬注意！雖然Mac電腦不似 Windows PC容易成為惡意軟件攻擊目標，但近期一款針對Mac的惡意軟件正快速傳播，而且該軟件還不斷增加新的攻擊功能，可以竊取用戶名稱、密碼等敏感訊息，甚至是用戶曾經輸入的信用卡資訊，也可能被偷走。



▼▼▼Mac 遭新款惡意軟件入侵▼▼▼

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綜合外媒報導，這款名為「Atomic macOS Stealer（AMOS）」的惡意軟件，近期正快速傳播，這款軟件不但可以竊取用戶Mac電腦中的系統訊息、桌面和文件夾中的文件，以及Mac電腦密碼，甚至可以滲透到Chrome及Firfox等瀏覽器應用程式中，盜取用戶自動填充訊息、密碼、cookies、錢包和信用卡資訊等。

報導指出，AMOS是透過「.dmg」檔來安裝，因此提醒Mac用戶千萬不要下載不明檔案，或是點擊email內部連結；發現該款惡意軟件的資安公司Cyble Research還指出，有不明人正透過通訊軟件Telegram販售AMOS，資安公司也建議，只從Mac的App Store下載軟件，並且使用強密碼以及多重身分認證。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Mac電腦用戶注意！新款惡意軟體快速傳播 入侵將偷挖「密碼、文件和信用卡資訊」】