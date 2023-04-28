傳Apple推出大尺吋iPad 14.1英寸搭載M3晶片更有專屬iPadOS 17
撰文：中關村在線
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有消息稱，蘋果將在明年發布14.1英寸iPad，這也是蘋果有史以來最大的平板產品，14.1英寸iPad可能會命名為iPad Ultra或者iPad Studio。
Mini LED技術可以把LED背光燈珠做得非常小，這樣就可以在同一塊屏幕上集成更多的背光燈珠，從而劃分成更多精細的背光分區，這也是Mini LED技術和傳統LCD屏幕的重要區別。14.1英寸iPad還將搭載M3系列晶片，出廠預裝iPadOS 17操作系統。
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