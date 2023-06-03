教授判定半數學生用ChatGPT做論文　暫緩評分導致眾人無法畢業

用ChatGPT來寫作文、報告已經被證明沒有什麼難度。顯然，它就難免被學生們作為報告神器使用，給老師們的打分添加了困難。



據PCmag報導，美國德州A＆M大學商學院的教授日前的做法引發爭議，他透過ChatGPT來檢驗，然後判定共有10位畢業班學生的報告有可能是AI生成的，導致這些學生的報告都被暫緩打分，而無法畢業。

▼▼▼用ChatGPT做功課導致無法畢業？▼▼▼

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據報導，德克薩斯A＆M大學商學院的一位教師指控學生使用聊天機器人程式ChatGPT在期末報告中作弊，並在學校的評分系統上寫道：「我不會給用ChatGPT生成的東西打分。」。

根據網友在Reddit上的發文中透露，這名老師暫停了該畢業班所有學生的評分成績，並聲稱他們在有關農學科學的三篇最終報告中，使用了ChatGPT，因此選擇不給他們打分。由於這個問題，學校扣下了整個班級20名同學中一半的學生的畢業證書。

然而，這名教授是怎麼肯定這些學生使用ChatGPT來製作報告的？

他用了一個很有問題的作法：他把每個學生的報告傳給ChatGPT，並詢問ChatGPT，這些報告是否是利用它產生的。

教授自己在系統上評分時表示：「我把你們最後三篇報告拿來，然後我打開了我自己的ChatGPT的帳號，我把你們的報告複製貼上給ChatGPT，然後問他有沒有產生這些內容。如果這三篇報告的ChatGPT答覆都是肯定的，那麼你們得到0分。」

Reddit上的討論指出，ChatGPT經常會誤判，其中當然也可能會錯誤地聲稱它寫了一篇文章，而事實上是人類撰寫的。此外，該AI程式記憶有限，也無法回憶他與其他使用者的對話歷史記錄，當然更不可能知道自己是否在某個時刻產生過這篇報告。

實際上，檢查某段文字是否由AI編寫確實很難，這在目前來說，根本沒有有效的技術可以達成。

儘管如此，這並沒有阻止德州A＆M大學商學院的這名教授將ChatGPT當成作弊檢測器。

Reddit上發文的網友表示：「自從機器學習和人工智能成為流行，我就知道這一天會來臨，但我從未想過它會在我的生活中發生。」

為了完成這些同學的最終成績，德克薩斯A＆M的教授給予所有學生補考的機會，要求他們「透過傳統的方式」完成交付的報告。

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