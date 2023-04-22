OpenAI公佈新獎勵計劃　「利用」ChatGPT賺錢　最高可獲2萬美元

Chatgpt亮相之後，掀起全球AI浪潮，「怎麼用Chatgpt賺錢？」也成為各產業熱熱議話題，除了運用AI寫文案、畫圖接案之外，母公司OpenAI近期也提供賺錢機會，推出「抓漏」計劃，使用者只要回報使用Chatgpt後發現安全漏洞，或是其他問題，就可以得到200至最高2萬美元獎金，發現的漏洞越嚴重，獎勵就會越高。



OpenAI與漏洞獎勵平台Bugcrowd合作，於4月11日提出漏洞賞金計劃，提供200至2萬美元獎勵，給發現系統漏洞的使用者，民眾回報使用Chatgpt時發現的安全問題，或是其他系統弱點，就可以回報換獎金。不過計劃指出，參與計劃的資安研究人員必須遵守參與規則，包括避免侵犯隱私、惡意破壞系統、惡意破壞數據，同時若發現到任何漏洞也必須保密，直到OpenAI授權發佈。

▼▼▼OpenAI公佈新獎勵計劃▼▼▼

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根據Bugcrowd發佈的規則，獎勵計劃並不包含「越獄」、讓Chatgpt對你說壞話、告訴你怎麼做壞事，或是讓Chatgpt假裝做壞事，或是給你虛假的秘密答案等，同時造成用戶體驗不利影響、服務中斷的惡意攻擊行為也不被受理。

外媒報導指出，這種獎勵計劃在科技領域並不少見，包括微軟Microsoft、Google或Apple等，也都曾經有類似的計劃，藉由獎金吸引民間高手找出系統問題，找出系統問題的高手，除了可以獲取獎金，還可以更豐富專業領域經驗；另根據Bugcrowd網站，截至12日，Chatgpt已經有11個漏洞被發現。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：用Chatgpt賺外快！OpenAI公布獎勵新計畫 最高一次可賺60】