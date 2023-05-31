Honor Magic Vs上市實測｜設計、手感佳！萬元有找成最抵玩摺機
Honor Magic Vs 摺機上市實測｜在 2 月時份，Honor 就發表了他們第一部面向國際市場的摺疊式智能手機 Honor Magic Vs，其不單設計上追貼一眾旗艦，傳聞售價亦非常親民，而在今日（5 月 31 日），Honor 亦正式在香港推出 Honor Magic Vs，在發布會前我們就借來了實機試玩，就看其是否如廠商所言的獨特？
Honor Magic Vs 上手：貼近直屏手機操作
摺疊式智能手機發展 3 年，然而摺機有不少既定印象仍然難以突破，其中包括機身厚、重，但近來有不少機種都做得十分出色、超越同行的老大哥 Samsung，例如早前的 Huawei Mate X3就做得十分纖巧、輕薄。
而回到 Honor Magic Vs 方面，其機身淨重 267g（作為參考，Samsung Fold4 重量為 263g、而華為 Mate X3 則為 241g），是目前世代大摺機中最重的一部，在重量上沒有太大優勢，但其設計帶來的操作手感相當不錯。
在摺疊狀態下，Honor Magic Vs 的機面、機背四邊都有些微的弧度，上手相當貼服，機面 6.45”、1080x2560 解像度的屏幕，21：9 比例非常貼近一般的直屏手機，單手操作亦沒有障礙，另Honor 又強調此外屏幕支援 1920Hz PWM 調光，更加護眼。
單就摺疊時的外型而言，的確相當有旗艦機的味道，唯一要留意的是機背鏡頭模組頗大，除了未能平放手機在桌上，亦要留意其保護是否充足、不然鏡頭很易刮花、摔碎。
將 Honor Magic Vs 打開，就能看見當中的 7.9” 柔性屏幕，論尺寸的確是這一兩年摺機中的最大選擇（作為參考，Samsung Fold4 為 7.6”、而華為 Mate X3 則為 7.85”）；從側面望去，Magic Vs 的摺疊內屏有相當明顯的「摺痕」，但在正面操作的話，問題不算太大。
Honor 標榜 Magic Vs 採用了獨家研發的「魯班零齒輪鉸鏈」組件僅得 4 個，透過降低複雜程度來減少損耗、故障的機率，摺疊時相當緊密，同時鉸鏈亦相當緊實，官方稱其可以開合達 40 萬次，未知在長期使用其鉸鏈的緊實程度會否有所衰減。
摺疊式設計合格、配套略嫌不足
Honor Magic Vs 所用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1，雖然未至於是 2023 年的頂級規格，但其處理能力實屬旗艦級無疑，比較多人關心的，自然是其作為摺機，可否盡用摺機設計的優勢為用戶帶來便利？從記者個人的體驗而言，Magic Vs 在這方面就仍有相當大的進步空間。
Honor Magic Vs 在軟件上，算是有為摺疊式屏幕的大屏操作著想，至少加入了大屏幕專用的分屏介面操作，讓用戶可以盡用展開後的大屏，這點明顯是從其平板產品獲得助益。
然而針對「摺機」的操作，除了普通開、合，幾年來不同廠商都有開發出「半摺」的應用，讓手機在此狀態可以進行更多的用途，例如放到桌上看影片之類。
Honor Magic Vs 的「軟件」亦支援半摺的操作，例如在看影片時摺入一點，影片就會自行移到屏幕上方，然而其鉸鏈及機身重量分佈似乎未有考慮用家會作這樣的操作，在半摺時如果張開超過 90°，機身有機會會自動回彈或向後摔倒，未熟習時曾出現不少驚險情形，相信 Honor 如要推出下一代，這方面是必須要針對改進的。
續航力可圈可點
雖然 Honor Magic Vs 的機身頗大且偏重，但隨之而來的就是其內置電池亦是同級機種之中最大、達到 5000mAh ，而亦因為 Honor 方面的電源管理做得十分好，記者在試用時就察覺到其續航能力可以「極佳」去形容，充滿電之後可以應付日常的通訊、娛樂需要之餘，整顆電池居然可以在不充電的情況下撐足 24 小時…
這樣的續航力即使放在普通的直屏旗艦機中都較為罕見，而在摺機就更為難得，配合其 66W 輸入快充，在個多小時左右又可以「滿血復活」，大大減少了用戶的電量焦慮問題，但如果可以加入無線充電的話，將會更為方便。
Honor Magic Vs 拍攝功能實試
Honor Magic Vs 雖然是摺機一部，然而其拍攝功能亦未有偷工減料，主鏡頭的感光元件與上年度的 Honor 70 相同，是 5400 萬像素的 Sony IMX800，此感光元件本身的表現相當不錯，日、夜景都可以拍出銳利影像。
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Honor Magic Vs 上市資料：價格超吸引
Honor Magic Vs 作為其首部登陸國際市場的手機，設計上的確可以擠進主流，雖然配套上仍有進步空間，但今日 Honor 在香港公布的價格，似乎可以讓這些缺點顯得不那麼重要？
Honor Magic Vs（12GB+512GB 版本）的香港建議零售價為HK$9999，分別有亮黑色及天青色可供選擇，於 5月 31 日 15:00 開始預售至 6 月 7日 23:59，預售期間更贈送 BOSE QuietComfort 45消噪智能耳機（建議零售價＄2499）及 HONOR Magic Vs 5G 官方支架保護殼 － 不單機價比同級機種更便宜，如果連贈品耳機的價格一併考慮，Honor Magic Vs 的機價可以壓至＄7500，非常有競爭力。