Honor Magic Vs 摺機上市實測｜在 2 月時份，Honor 就發表了他們第一部面向國際市場的摺疊式智能手機 Honor Magic Vs，其不單設計上追貼一眾旗艦，傳聞售價亦非常親民，而在今日（5 月 31 日），Honor 亦正式在香港推出 Honor Magic Vs，在發布會前我們就借來了實機試玩，就看其是否如廠商所言的獨特？



Honor Magic Vs 今日在港發布、並開始預訂（蔡浩騰 攝）

Honor Magic Vs 上手：貼近直屏手機操作

摺疊式智能手機發展 3 年，然而摺機有不少既定印象仍然難以突破，其中包括機身厚、重，但近來有不少機種都做得十分出色、超越同行的老大哥 Samsung，例如早前的 Huawei Mate X3就做得十分纖巧、輕薄。

而回到 Honor Magic Vs 方面，其機身淨重 267g（作為參考，Samsung Fold4 重量為 263g、而華為 Mate X3 則為 241g），是目前世代大摺機中最重的一部，在重量上沒有太大優勢，但其設計帶來的操作手感相當不錯。

Honor Magic Vs 不算太厚，在背面看與著通的直屏手機分別不大（蔡浩騰 攝）

在摺疊狀態下，Honor Magic Vs 的機面、機背四邊都有些微的弧度，上手相當貼服，機面 6.45”、1080x2560 解像度的屏幕，21：9 比例非常貼近一般的直屏手機，單手操作亦沒有障礙，另Honor 又強調此外屏幕支援 1920Hz PWM 調光，更加護眼。

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單就摺疊時的外型而言，的確相當有旗艦機的味道，唯一要留意的是機背鏡頭模組頗大，除了未能平放手機在桌上，亦要留意其保護是否充足、不然鏡頭很易刮花、摔碎。

將 Honor Magic Vs 打開，就能看見當中的 7.9” 柔性屏幕，論尺寸的確是這一兩年摺機中的最大選擇（作為參考，Samsung Fold4 為 7.6”、而華為 Mate X3 則為 7.85”）；從側面望去，Magic Vs 的摺疊內屏有相當明顯的「摺痕」，但在正面操作的話，問題不算太大。

Honor 標榜 Magic Vs 採用了獨家研發的「魯班零齒輪鉸鏈」組件僅得 4 個，透過降低複雜程度來減少損耗、故障的機率，摺疊時相當緊密，同時鉸鏈亦相當緊實，官方稱其可以開合達 40 萬次，未知在長期使用其鉸鏈的緊實程度會否有所衰減。

摺疊式設計合格、配套略嫌不足

Honor Magic Vs 所用的處理器為 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1，雖然未至於是 2023 年的頂級規格，但其處理能力實屬旗艦級無疑，比較多人關心的，自然是其作為摺機，可否盡用摺機設計的優勢為用戶帶來便利？從記者個人的體驗而言，Magic Vs 在這方面就仍有相當大的進步空間。

Magic Vs 可以做到與平板一樣的分屏顯示，圖片、文字可以在兩邊屏幕之間拖曳共享（蔡浩騰 攝）

Honor Magic Vs 在軟件上，算是有為摺疊式屏幕的大屏操作著想，至少加入了大屏幕專用的分屏介面操作，讓用戶可以盡用展開後的大屏，這點明顯是從其平板產品獲得助益。

然而針對「摺機」的操作，除了普通開、合，幾年來不同廠商都有開發出「半摺」的應用，讓手機在此狀態可以進行更多的用途，例如放到桌上看影片之類。

Magic Vs 可以半摺，但需要留意角度以及重心（蔡浩騰 攝）

Honor Magic Vs 的「軟件」亦支援半摺的操作，例如在看影片時摺入一點，影片就會自行移到屏幕上方，然而其鉸鏈及機身重量分佈似乎未有考慮用家會作這樣的操作，在半摺時如果張開超過 90°，機身有機會會自動回彈或向後摔倒，未熟習時曾出現不少驚險情形，相信 Honor 如要推出下一代，這方面是必須要針對改進的。

續航力可圈可點

雖然 Honor Magic Vs 的機身頗大且偏重，但隨之而來的就是其內置電池亦是同級機種之中最大、達到 5000mAh ，而亦因為 Honor 方面的電源管理做得十分好，記者在試用時就察覺到其續航能力可以「極佳」去形容，充滿電之後可以應付日常的通訊、娛樂需要之餘，整顆電池居然可以在不充電的情況下撐足 24 小時…

Magic Vs 內部的電池數據，可見其電量可以用足 24 小時（蔡浩騰 攝）

這樣的續航力即使放在普通的直屏旗艦機中都較為罕見，而在摺機就更為難得，配合其 66W 輸入快充，在個多小時左右又可以「滿血復活」，大大減少了用戶的電量焦慮問題，但如果可以加入無線充電的話，將會更為方便。

Honor Magic Vs 拍攝功能實試

Honor Magic Vs 的主鏡頭為 5400 萬像素，另有 800 萬像素的 3x 光學變焦鏡頭以及 5000 萬像素的廣角鏡（蔡浩騰 攝）

Honor Magic Vs 雖然是摺機一部，然而其拍攝功能亦未有偷工減料，主鏡頭的感光元件與上年度的 Honor 70 相同，是 5400 萬像素的 Sony IMX800，此感光元件本身的表現相當不錯，日、夜景都可以拍出銳利影像。

👇👇👇按圖放大看 Honor Magic Vs 主鏡頭實機試相👇👇👇

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Honor Magic Vs 上市資料：價格超吸引

Honor Magic Vs 作為其首部登陸國際市場的手機，設計上的確可以擠進主流，雖然配套上仍有進步空間，但今日 Honor 在香港公布的價格，似乎可以讓這些缺點顯得不那麼重要？

Honor Magic Vs（12GB+512GB 版本）的香港建議零售價為HK$9999，分別有亮黑色及天青色可供選擇，於 5月 31 日 15:00 開始預售至 6 月 7日 23:59，預售期間更贈送 BOSE QuietComfort 45消噪智能耳機（建議零售價＄2499）及 HONOR Magic Vs 5G 官方支架保護殼 － 不單機價比同級機種更便宜，如果連贈品耳機的價格一併考慮，Honor Magic Vs 的機價可以壓至＄7500，非常有競爭力。