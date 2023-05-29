iCloud 相簿｜雖然目前雲端相簿服務越來越普及、競爭也大，然而讓用戶免費可以享用的服務卻逐漸減少，繼 Google Photos 在年前取消免費儲存方案之後，Apple 亦在日前宣布將會在今年 7 月停止對旗下一個免費相片備份服務的支援。



iCloud Photo Stream 7 月 26 日起停運

iCloud 「My Photo Stream 我的照片串流」服務早在 2011 年推出，至今已經營運 12 個年頭，但隨著 iCloud 服務走入主流，Apple 對 Photo Stream 的宣傳亦逐步減少，令不少後來加入的 iPhone 用家甚至不知道有這項免費相片備份服務的存在。

簡而言之，My Photo Stream 就是只供 iPhone、iPad 及 Mac 電腦等Apple產品使用的相片備份功能，用戶在 30 天內以登入 iCloud 帳號的裝置拍攝的 1000 張照片，可以透過使用者個人 iCloud 服務進行同步，但不會實際佔據 iCloud 使用空間，讓使用者能方便地在不同裝置間瀏覽近期拍攝照片。

My Photo Stream 讓用戶可以在 30 天內於不同裝置瀏覽、下載以登入 iCloud 帳號的裝置拍攝的 1000 張照片（圖 Apple）

不過，Apple 就宣布將於今年 7 月 26 日起正式關閉此項功能，從今年6月26日之後，蘋果將不再讓使用者自動將新拍攝照片上傳至 My Photo Stream，至於先前已經被上傳照片，則會在 iCloud 保留 30天、讓用戶繼續在不同的 Apple 裝置下載相片（同一時間，相片的原檔當然會保存在原本拍攝的裝置儲存空間中）。

2023 年 10 大雲相簿價格、功能評比

是次 Apple 取消 My Photo Stream 功能的決定其實並不令人意外，無疑是為了推動更多的 iPhone／iPad／Mac 用戶訂閱付費的 iCloud 服務。然而，如果只需要雲端相簿作為備份／分享用途，在 iCloud 之外其實都有大量的替代方案，以下我們就整理了互聯網上 10 個新、舊推出的雲端儲存／雲相簿服務方案，供各位作快速的比較👇👇👇

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而在 10 個選擇當中，以下 3 個在價格、服務上對比其他服務有更特別之處，值得另外講講👇👇👇

性價比高之選：Degoo

以月費價格而言，數年前已經上線的 Degoo 雖然名不經傳，但在容量以及月費收費上都明顯有優勢，以入門方案的價格為例，只需要月費＄23 就可以得到 500GB 的容量，同樣的價格放在 Apple 以及 Google 都只有 200GB。

終身方案選擇：pCloud

而近年新晉的雲端儲存公司都有不少驚喜，其中強調有專屬相片功能的 pCloud 就提供一次性付費的終身方案，入門方案收費約＄1560（年中還可能會有限時特價，預算少的可以等多一下），可以永久使用 500GB 雲端空間，約為 Apple／Google 儲存所需的 6 年支出左右，不想要逐年／逐月付費的用戶可以考慮一下。

要點「代價」的完全免費方案：百度「一刻相冊」

而在眾多選擇當中，如果要追求「完全免費」的話，由中國內地百度推出的「一刻相冊」就標榜無限空間+永久免費，但除了有私隱的考慮之外，目前註冊一個百度戶口需要一個可以傳送 SMS 回內地的中國內地電話號碼，註冊時又需要以 VPN 連接中國內地伺服器，對於一般香港用家而言，代價就是電話卡的註冊過程，我們早前都有足夠的教學可以參考。