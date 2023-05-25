手機使用壞習慣｜現市場上的智能手機及其他智能裝置售價相當高昂，動軏可達萬元以上，作為用戶自然是想用多一年得一年，然而這些裝置的平均壽命也就得 3 年上下。要如何盡量延長手機等裝置的使用壽命，自然成為不少用戶研究的課題。



5 個壞習慣會縮短你的手機壽命

美國一位科技節目主持人 Kim Komando，日常都會在自己的 Podcast 分享不同的科技資訊以及電子設備相關的使用貼士，日前她就在一篇章中分享了 5 個長遠會影響你手機／筆電使用壽命的壞習慣，各位用戶可以參考並盡量避免👇👇👇

【1】太頻繁充電

不斷地追求幾乎全滿的電池電量，可能對您的設備有害。Apple 和 Samsung 都警告用戶不要一直讓設備充滿電，也不要在充電充過夜。與此同時，華為表示：「讓您的電池電量保持在中間（30％至70％）可以有效延長電池壽命。」

【2】讓電量耗盡

經常充滿電對電池壽命有害，但同時經常讓電池耗盡都會縮短其生命週期。不論是手機還是筆電，應該常時保持電池電量至少為40％。

【3】未有定期清潔手機

手機可以在口袋、手提包或手中移動時積累灰塵和垃圾。大多數人只會輕輕擦拭屏幕，但學習如何徹底清潔您的設備是值得的，因為累積的污穢有可能會引起各種問題、危害到手機的內部運作。

【4】讓手機曬太陽

將您的設備暴露在悶熱的環境中可能會導致不可修復的損壞，長期讓手機曝曬不僅可能使電池過熱，而且陽光還可能造成數據丟失和損壞。為了避免這些故障，用戶應盡可能將手機放在陰涼處。

【5】未有定期變更路由器密碼

黑客可能透過路由器攻擊你已連接在同一 Wi-Fi 網絡的設備，如不幸「中招」，手機可能會被用於不同的網絡攻擊，令操作拖慢、電耗加劇，故定期更換 Wi-Fi 路由器的密碼亦可以列入手機及其他智能裝置的保養考慮中。