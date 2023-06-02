日本 阿馬遜 Amazon jp 網購陷阱｜明和電機這支日本電子音樂組合，主腦人土佐信道最近在Twitter吐苦水，他的電腦壞了，在 Amazon.co.jp 以11萬日圓（約6000港元）購買了一部微軟Surface Pro 8電腦，收貨竟然變了一張價值1600日圓的A4 size 描繪燈箱。事件引起大量網民留言抽水，日本Amazon網服的官方Twitter「Amazon Help 」留言道歉、即時跟進。



明和電機主腦人土佐信道

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想買的、收到的……

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Amazon網購必check 3點

Amazon這網購平台，阿瑪遜本身有售貨，也公開給其他店鋪上架貨品。雖然Amazon購物出事，可以找官方協助退款，但也很花時間心機。所以在選購一件網購品前，應該多注意以下3點：1）首先貨比三家，價錢不可思議地便宜，多數有古怪；2）想買得安心，應該選出荷元／販売元均為：Amazon ，即是阿瑪遜自家出售、自己負責送貨的items。最少，都要揀「出荷元」是Amazon，即由日本阿馬遜官方負責送貨的商品。

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奸商化名存心出古惑

細心看看明和電機的中伏個案，其實他也很慘，因為有網民表示，日本的確有一家電腦用品品牌叫PREMOAN，但其母公司應該叫「エクスプライス株式会社」，但明和電機幫襯的售賣商是「株式会社PREMOAN」，相信是不法分子盜用名字的空殼，網民認為Amazon.jp在貨品上架方面監管不力，讓奸商有機可乘，就像去夜市購買般無法令人安心。

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現時已找不到同一個零售商，不過就再找到所有用字、圖片、開價都一模一樣的items，但出荷元／販売元都是可信的公司。估計明和電機選購的item，所有資料都是copy先這邊。

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超高危例子：不建議以身試伏

舉個最高危，幾乎可以100％肯定是伏的例子，以下這款BANDAI 真骨彫幪面超人新2號，香港普遍賣$800左右，但日瑪卻有一家店賣$230，來看看貨品的出荷元／販売元，都是一些無意義的亂碼，點入去看細節，零售商地址竟為中國安徽……店家只得1個5星評價，完完全全就是一個「必死」的陷阱，如果你仍然想以身試伏，我祝你好運。

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明和電機跟Amazon八字唔夾？

更有明和電機fans在留言爆料，土佐さん已不是首次在日馬網購中伏（笑wwww）原來幾年前他購買隻LCD屏幕，但收貨的並不是屏幕，而是一張印了這屏幕圖案的金屬板。由於重量和體積都跟屏幕相近，未開箱時真的很難知道自己中伏。為何一個人一生中兩次amazon.jp網購陷阱，是否難過中六合彩頭獎？



土佐さん已不是首次在日馬網購中伏（笑wwww）原來幾年前他購買隻LCD屏幕