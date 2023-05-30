強襲金自由戰士｜高達模型賣足40幾年仍然大受歡迎，近年BANDAI先起1：1 上海自由高達，又有深圳Gundam Base，可見有多重視中國市場；但道高一尺、魔高一丈，中國市場同時亦有好多不同取向的翻版、非授權高達模型，更有賣家將很多罕見的「經典」老翻趁機掉上網拍、開高價釣魚！旋轉拍賣有隻「強襲金自由戰士」就叫價1千大元，網民還大讚它：超毒！不過說的毒原來是指……



網民：盒高達真係有毒！

這款「強襲金自由戰士」，睇圖明顯就是《Seed Destiny》內的Strike Freedom Gundam（中國叫：強襲自由高達），由專做十幾廿蚊劣質模型的廠牌「Deylo」生產，已是10多年前的貨品，包裝上還吹噓自己是「2007年高達模型大賽冠軍作品」！竟然有人在香港區旋轉拍賣開價$1000放售！有醒目網民將這拍賣貼上fb「高達同好聚」，引來大量回覆，當中有人「讚」這盒模型「好毒」，說的是膠料和金色顏料有毒性，有人接觸完之後手指皮膚也爛了，好可怕！！

強襲金自由戰士包裝及零件圖（旋轉拍賣相片）

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我不入地獄誰入地獄｜外國高手自虐挑戰垃圾模型

數年前原來有外國高手「偏向虎山行」挑戰這款垃圾模型，要組合完成也不是一件簡單事：它的夾口極差，要用「大力金剛指」大大力拍合，砌完手指會痛，大師以大量材料補強、上色、改裝，技術高膽色更高，還收錄了堂堂5大頁地獄級製作過程相簿，可以自己上去睇。

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由於這類劣質模型的離模劑又毒又不利上色，所以大師用了一桶「威馬先生」去毒，笑死！！！！

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陸模也有高質貨

雖然絕不推薦買翻版，但中國的非授權模型廠如：龍桃子、大班，水準已經非常高，它們不只仿製日本貨，還會自己加細節、改良外型，由於實在又平又靚、賣到成行成市，早幾年萬代是真正感到有威脅，與公安合作拉人封廠。不過當中大班化名為「月餅」（香港人會明）繼續遊走灰色地帶，最近還大膽將BANDAI的萬元級完成品「解體匠機」改為組裝模型，開價2000港元，只需不裝5分1價錢。但hk01絕不鼓勵購買非授權、翻版模型。

比如龍桃子的PG獨角獸高達不只追加細節，連埋LED燈都只是賣700港紙，廠牌執笠後炒到800一隻。