iOS系統更新後耗電更快？iPhone內App還跑不動　蘋果官方這樣回應

每到下半年，許多果粉最期待的就是iPhone系列又可能有新機上市，而接著若在公布之後，就會有「iPhone自毀都市傳說出現」，包括掉電量相當快、APP跑不動等原本沒有的小問題，似乎都會浮現；另外還有新版的iOS系統出來之後，更新完也是一陣災情。



根據外媒《MacWorld》表示，不少人會抱怨iPhone在更新之後都會相當耗電，但很可能是一般人的誤解，因為系統在執行更新後的優化、數據更新，或是使用新的機器學系算法重新掃描照片等，都可能讓電池短時間內消耗較快，手機也需要多次充電、放電循環才能適應。

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過去在Apple Support的推特帳號，官方也有回答過相關問題，「下載更新後48小時內，應用程式跟手機功能會自動調整，會比較耗電」。

因為iOS的更新除了新功能與修復之外，也會有漏洞上的更新，為了防止駭客入侵，另外官方也建議，若遇到需要更新還是要更新，才能提高手機的安全性。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：市傳說被打臉！iPhone每次更新後「掉電速度更快」？蘋果官方早說過原因：手機適應機制】