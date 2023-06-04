Apple再次強調個人私隱的重要性　iPhone健康數據如何不被竊取？

Apple 向來極重視用戶的私隱安全，近幾年都會以私隱權為主題，由不同的角度及訴求，推出私隱權相關的廣告來推廣私隱權的重要性。回顧 2021 年將網絡、應用程式中數以萬計的追蹤方式擬人化，讓用戶更清楚知道甚麼是追蹤；2022 年則提醒大眾，個資竊取無所不在，除了應用程式本身外，還要小心私隱被資料中介商悄悄賣掉。



今年Apple再以幽默的廣告風格來強調個人健康資料對於私隱的重要性，並以白皮書說明 Apple 運用甚麼方式，將個人私隱數據保護並儲存在 iPhone 上的「健康」App 和 HealthKit 資料。

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下一個被洩露的是誰？

在即將推出的廣告中可見，當一位男生走進房間後，仿佛聽到有人提到他的隱疾（痔瘡），轉頭望向旁人後，一陣詭異的氣氛，同時房間裡的每個人，只要不經意的一句、一個動作，仿佛又會出現另一個聲音，洩露出自己的健康狀態、隱疾、謊言…等，所有不為人知的祕密，在各種不安之下，誰又會是下一個私隱被洩露的人？

然而，這一切都是因為當人們逐漸把生活重心轉移到網絡後，所主動及被動分享的個人資料也比以往多更多，這也包括攸關身體健康的數據，一旦這些數據資料被竊取時，每個人都赤裸裸的呈現在大家面前。

健康 App 和 HealthKit 的私隱設計

因此，Apple 的「健康」App 和 HealthKit，從設計之初便以私隱為念，以四個原則為使用者提供各項保護措施，包括資料最小化、裝置端處理能力、透明度和控制權，以及安全性保障。

在資料最小化中是將資料的存取降到最低，讓傳到伺服器上的數據最小，且在使用端對端的加密下，也就說沒有任何人可以去存取到這些資料，就連 Apple也沒有辦法存取。至於裝置端處理能力是指可在裝置上進行運算及深度處理，進一步進行健康數據分析，這樣 Apple 就不用額外提取數據資料進行處理。

另外，透明度、控制權，以及安全性保障，是指在沒有用戶的許可下，資料不會被分享，同時也會提醒用戶已分享了甚麼資訊。

也就是說，當使用者的 iPhone 以密碼、Touch ID 或 Face ID 鎖上時，除了「醫療卡」外，「健康」App 中的所有健康和健身資料都會受到加密保護。任何備份到 iCloud 的「健康」資料都會在傳輸中加密，也會在 Apple 的伺服器上加密。且在最新的 watchOS 和 iOS 下，啟用預設的雙重認證和密碼，健康和活動資料會以 Apple 無法解密資料的方式備份，因此 Apple 也無法讀取資料。

此外，未經使用者許可，健康 App 和 HealthKit 中的資料絕不會與任何第三方分享，如果使用者決定分享自己的健康資料，健康 App 也會讓使用者掌控所分享的資料和分享對象，並保有彈性可以隨時查看、管理及取消權限。

如何分享健康資料給他人？

透過「健康分享」的功能，可以讓親人查看健康資料，以備不時之需。設定方式也很簡單，只要開啟「健康」App，選擇 「分享」頁面，就可以進一步來設定分享的對象及所要分享的內容。

如何查看與他人分享的資料內容有哪些？

如果忘記曾經分享健康資料給誰，又或是忘了分享過的內容，可以在「健康」App中，選擇 「分享」頁面，在「你正在與以下對象分享」項目下，會標示出分享的人，點選進去就可以看到分享的內容，也可以在此變更想要分享的內容，再按下「預覽」來全面檢視。

如何查看分享給 App 和裝置的健康資料有哪些？

在使用或安裝 App 時，使用者可選擇允許健康 App 分享健康與健身資料。例如在安裝第三方健身 App 並授予權限時，其中的運動資料會顯示在健康 App 中。在許可的情況下，健身 App 也可以讀取和使用其他 App 或裝置共用的資料，如心率和體重。 當然，時間久了可能會忘記曾經允許過甚麼內容，這時可在健康 App 中，點一下右上方的圖片或姓名縮寫， 在「私隱權」下方，點一下「App」或「裝置」，就會列出要求取用「健康」資料的項目，也能在此關閉分享。

Apple 這項宣傳活動將在今年夏季，於全球 24 個地區的電視、社交媒體和廣告板推出，以宣導健康數據對於私隱權的重要性。

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