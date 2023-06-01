能取代iPhone產品？Apple首款AR/VR裝置Reality Pro渲染圖曝光

Apple將於6月6日召開WWDC 2023開發者大會，除了iOS 17等新系統外，還將發布一些硬件產品。其中最重要的是Apple首款AR/VR頭顯，被命名為「Reality Pro」，將亮相。



根據目前已知消息，這款頭顯具有輕薄時尚的機身設計，正面是一塊黑色玻璃面板，內部隱藏數顆攝像頭和傳感器，以實現AR功能場景。

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此外，頭顯內置兩顆M2晶片和兩塊4K屏幕，產生大量熱量，但頂部配備散熱孔和物理按鍵，底部配有進氣口，可排出熱量，讓冷風進入發熱區域後變成熱風從頂部流出。頭顯的右側類似Apple Watch上的數字表冠，可切換AR和VR場景視圖。9to5Mac已發布高清渲染圖展示其更多細節。

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