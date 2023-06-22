網發文「變頻冷氣慳電費？」惹熱議　內行人點1關鍵：隨時仲貴

夏天酷熱難耐，「嗶～」一聲開啟冷氣實在很舒爽。不過夏季電費調漲，估計每戶要多付近500元（台幣，下同）。因此如何省電，便成了夏日大家最關心的話題之一。一位網友發文表示，聽說變頻冷氣24小時不關，電費竟然省幾百到幾千元，讓他困惑發問「真的那麼神嗎？」文章一公開就引發討論，不少人大讚變頻冷氣真的很省錢。不過，內行人點出1個關鍵要注意，否則恐導致壓縮機不停運轉，沒省電還很耗能。



一名網友在PTT上以「變頻冷氣真的那麼神嗎」為題發文，表示「常常有人說變頻冷氣24小時運作沒差，電費直接省幾千幾百元。變頻冷氣真的那麼厲害可以不用關喔？有沒有八卦？」

▼▼▼變頻冷氣慳電費？要注意1個關鍵▼▼▼

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一票網友大推變頻冷氣，「我去年窗型換變頻，電費直接砍半」、「6－7坪頻開爽爽，頂多一個月多1000元，設26度就夠了」、「相對省啊，但吹整天還是不少錢」、「不要開開關關比較省」、「變頻的電費真的有差，家裡去年換變頻電費差2000－3000元」、「真的很誇張，我們冬天開暖氣25度24小時，兩個月帳單才900元」、「電費省了一半差很多」。

不過也有內行網友分析省電關鍵，也有內行提醒，「噸數要夠，不夠跟沒換一樣」、「噸數要夠，溫度要適中才會省」、「要看數據，買效率高的」、「室內大的話用變頻電費一樣很扯，一切都是相對值，不用覺得換變頻就無感，室內10坪以上開24小時一樣讓你哭」、「變頻開26-27度開24h才1.2度電，重點是要足噸或是超過一點點」。

不過除了噸數要夠，想省電還有很多撇步。台電曾在FB發文，「用了多少度電，除了要看電器耗電量（消耗功率）也跟電器的使用時間有關」，因此變頻冷氣吹8小時跟吹整天，哪個比較省，台電回應「當然是只吹8小時比較省」。

另外，台灣經濟部能源局也發文提醒民眾，吹冷氣想省電可以按「舒眠按鈕」，會在入睡後把溫度上調1～2度，除了能讓你避免在半夜被冷醒，且每上升1度能多省6％的電。許多冷氣機也都有抽濕功能，但是按下「抽濕按鈕」，雖然開冷氣抽濕只需一般抽濕機約三分之一時間，但耗電量卻多出2倍。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏季電價貴！變頻冷氣吹24小時不關，又涼又能省下千元？內行人曝沒注意1關鍵：一樣讓你哭】